Zasadnutie BR OSN bude rokovať o humanitárnej situácii v Pásme Gazy

Londýn 16. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Alžírsko zvolali mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) o humanitárnej situácii v Pásme Gazy. Oznámil to v stredu britský minister zahraničných vecí David Lammy, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Lammy uviedol, že Izrael musí zabezpečiť ochranu civilistov a otvorenie trás na poskytovanie dôležitej pomoci.



"Humanitárna situácia na severe Gazy je zúfalá, prístup k základným službám sa zhoršuje a OSN uvádza, že za posledné dva týždne sa do krajiny nedostali takmer žiadne potraviny," dodal šéf britskej diplomacie.



Svetový potravinový program (WFP) minulý týždeň upozornil, že pomoc prichádzajúca do pásma Gazy klesla na najnižšiu úroveň za posledné mesiace.



Britský premiér Keir Starmer v stredu informoval, že Londýn zvažuje uvalenie sankcií voči izraelskému ministrovi financií Bezalelovi Smotričovi a ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi za ich vyjadrenia o palestínsko-izraelskom konflikte. Smotrič povedal, že vyhladovanie obyvateľov Pásma Gazy môže byť oprávnené a Ben Gvir označil židovských páchateľov násilností na Západnom brehu za hrdinov.