Zasadnutie EP sa pre koronavírus uskutoční v Bruseli

Brusel 8. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) zrušil v utorok plány uskutočniť budúcotýždňovú plenárnu schôdzu vo francúzskom Štrasburgu po tom, čo sa toto mesto dostalo v súvislosti s koronavírusovou pandémiou do "červenej zóny". Informovala o tom agentúra AFP s tým, že plánované zasadnutie sa bude konať v Bruseli.



"Plenárne zasadnutie EP v termíne 14.-17. septembra sa bude konať v Bruseli," oznámil predseda EP David Sassoli po telefonáte so štrasburskou starostkou Jeanne Barseghianovou.



"Toto rozhodnutie nás veľmi zarmútilo, no presun administratívnych aktivít Európskeho parlamentu by znamenal, že všetci zamestnanci by museli ísť po návrate do Bruselu do karantény," vysvetlil šéf EP. "Želaním EP je vrátiť sa do Štrasburgu, a sme presvedčení, že keď pandémia ustúpi, bude to možné," dodal.



Departement Bas-Rhin, v ktorom Štrasburg leží, francúzske úrady minulý víkend opäť zaradili do zóny, v ktorej je zvýšené riziko nákazy koronavírusom. V nedeľu na tento zoznam pribudlo sedem regiónov.



Od marca sa zasadnutia EP z dôvodu pandémie COVID-19 konali v menšom formáte online a v plenárnej sále v Bruseli.



EP má dve sídla: v Štrasburgu sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí vrátane zasadnutia o rozpočte a v Bruseli sa len príležitostne konajú takzvané dvojdňové "minipléna".



Časovo i finančné nákladné cestovanie europoslancov a iných zamestnancov EP medzi dvoma mestami sa často stretáva s kritikou. Francúzsko však trvá na svojom práve zakotvenom v dohode o EÚ, že hostí zasadnutia v Štrasburgu.