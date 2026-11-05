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Zasadnutie ministrov G7 sa presunulo z Marseille do Paríža
Skupinu G7 okrem Francúzska tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Nemecko, Taliansko a Británia. Na jej rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) — Plánované stretnutie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Marseille (9. a 10. novembra) bolo z logistických a operačných dôvodov presunuté do Paríža. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters, ktorej to vo štvrtok potvrdili tri diplomatické zdroje.
Zdroje uviedli, že účastníci schôdzky boli so zmenou oboznámení v stredu večer. Zmena miesta stretnutia šéfov diplomacie G7 súvisí s tým, že takmer v rovnakom čase (10. a 11. novembra) sa vo francúzskej metropole uskutoční deviaty ročník Parížskeho mierového fóra. To pre delegácie uľahčí koordináciu bezpečnostných opatrení, ubytovania a dopravy.
Podľa agentúry Reuters obe podujatia boli naplánované súbežne už pred niekoľkými mesiacmi a začiatkom tohto týždňa nič nenaznačovalo, že by sa miesto konania jedného z nich malo zmeniť.
Francúzske bezpečnostné zložky sú od septembra vyťažené v súvislosti s pokračujúcimi študentskými protestmi. Vo viacerých francúzskych mestách prerástli do rozsiahlych nepokojov, rabovania a násilných stretov demonštrantov s políciou. Jedným z najviac zasiahnutých miest bolo práve Marseille.
Skupinu G7 okrem Francúzska tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Nemecko, Taliansko a Británia. Na jej rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.
Zdroje uviedli, že účastníci schôdzky boli so zmenou oboznámení v stredu večer. Zmena miesta stretnutia šéfov diplomacie G7 súvisí s tým, že takmer v rovnakom čase (10. a 11. novembra) sa vo francúzskej metropole uskutoční deviaty ročník Parížskeho mierového fóra. To pre delegácie uľahčí koordináciu bezpečnostných opatrení, ubytovania a dopravy.
Podľa agentúry Reuters obe podujatia boli naplánované súbežne už pred niekoľkými mesiacmi a začiatkom tohto týždňa nič nenaznačovalo, že by sa miesto konania jedného z nich malo zmeniť.
Francúzske bezpečnostné zložky sú od septembra vyťažené v súvislosti s pokračujúcimi študentskými protestmi. Vo viacerých francúzskych mestách prerástli do rozsiahlych nepokojov, rabovania a násilných stretov demonštrantov s políciou. Jedným z najviac zasiahnutých miest bolo práve Marseille.
Skupinu G7 okrem Francúzska tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Nemecko, Taliansko a Británia. Na jej rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.