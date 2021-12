Zasadnutie Rady NATO-Rusko zvolali na 12. januára

Brusel/Moskva 26. decembra (TASR) – Zasadnutie Rady NATO-Rusko sa na základe rozhodnutia generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie a predsedu tejto rady Jensa Stoltenberga uskutoční 12. januára budúceho roka. Tlačová služba aliancie to v nedeľu potvrdila pre tlačovú agentúru TASS.



Tlačová služba NATO predtým informovala, že v dňoch 12. až 13. januára 2022 sa bude v Bruseli konať aj zasadnutie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov členských štátov aliancie.



Hovorca ruského ministerstva zahraničných vecí pre TASS v nedeľu uviedol, že Moskva dostala návrh NATO na zvolanie Rady NATO-Rusko v zmienenom termíne a že tento návrh zvažuje.



Vzťahy medzi NATO a Ruskom sú na najhoršej úrovni od konca studenej vojny, a to v dôsledku napätia medzi Kyjevom a Moskvou vyvolaného anexiou Krymu Ruskom, ako aj jeho podpory proruským separatistom na východe Ukrajiny.



Západné štáty nedávno obvinili Rusko z presunu svojich vojenských jednotiek k hranici s Ukrajinou, čo vyvolalo obavy, že Moskva pripravuje vpád na územie svojho suseda, i varovania pred sankciami voči Rusku v takomto prípade.



Moskva obvinenia z plánovania invázie odmieta. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky, ako aj urýchlené rokovania. Podľa dvoch ruských návrhov zmlúv, zverejnených 17. decembra, by sa mali zaviazať, že NATO sa nebude rozširovať na východ a jeho členovia nebudú rozmiestňovať zbrane v blízkosti ruských hraníc.