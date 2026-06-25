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Zasadnutiu EÚ pre klimatickú politiku sa prizeral aj trojmesačný Adam
Podľa hovorcu Rady EÚ ide o prvý prípad, keď sa dieťa zúčastnilo na zasadnutí ministrov EÚ.
Autor TASR
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Luxemburg 25. júna (TASR) - Zasadnutie ministrov členských krajín EÚ o klimatických politikách sa vo štvrtok po prvýkrát konalo za účasti dieťaťa, ktoré bolo priamo pri rokovacom stole. „Novou tvárou“ na schôdzke v Luxemburgu bol syn švédskej ministerky pre klímu Rominy Pourmokhtariovej, informovala agentúra Reuters.
Pourmokhtariová chcela týmto krokom poukázať na prínosy prorodinných politík, v ktorých rámci si ženy po narodení dieťaťa nemusia vyberať medzi kariérou a rodinou. Zároveň chcela ukázať, že úlohy matky a pracujúcej ženy možno skĺbiť, hoci to podľa nej vyžaduje partnera ochotného podieľať sa na starostlivosti o dieťa.
Podľa hovorcu Rady EÚ ide o prvý prípad, keď sa dieťa zúčastnilo na zasadnutí ministrov EÚ.
Pourmokhtariová sa do práce po rodičovskej dovolenke vrátila len nedávno. Až do volieb, ktoré sa vo Švédsku uskutočnia v septembri, sa o trojmesačného syna Adama stará jej manžel. Ten ju sprevádzal aj na pracovnej ceste do Luxemburgu.
Švédsko patrí medzi krajiny s najštedrejšou politikou rodičovskej dovolenky na svete, ktorá je financovaná z vysokých daní. Rodičia majú nárok približne na 16 mesiacov platenej rodičovskej dovolenky, z čoho 90 dní je vyhradených pre každého rodiča osobitne a nie je možné ich preniesť na druhého. Tieto neprenosné dni, často označované ako „otcovské mesiace“, majú motivovať mužov, aby sa viac zapájali do starostlivosti o deti.
Ministerka uviedla, že tento systém jej spolu s podporou tímu umožnil zladiť starostlivosť o dieťa s pracovnými povinnosťami bez väčších kontroverzií. Svoje skúsenosti Pourmokhtariová zahrnula aj do výzvy vládam, aby zvážili flexibilnejšie pravidlá zdieľania rodičovskej dovolenky a finančne dostupnejšiu starostlivosť o deti v predškolských zariadeniach.
Podľa nej takéto opatrenia vytvárajú hodnotu, ktorú nemožno podceňovať – a aj keď nemusí byť vždy čisto ekonomická, v konečnom dôsledku môže mať i ekonomický prínos v podobe menšej vyčerpanosti pracujúcich rodičov.
Námestník poľského ministra pre klímu Krzysztof Bolesta uviedol, že prítomnosť dieťaťa na politickom rokovaní nebola problémom a označil ju za prirodzenú súčasť života.
Pourmokhtariová chcela týmto krokom poukázať na prínosy prorodinných politík, v ktorých rámci si ženy po narodení dieťaťa nemusia vyberať medzi kariérou a rodinou. Zároveň chcela ukázať, že úlohy matky a pracujúcej ženy možno skĺbiť, hoci to podľa nej vyžaduje partnera ochotného podieľať sa na starostlivosti o dieťa.
Podľa hovorcu Rady EÚ ide o prvý prípad, keď sa dieťa zúčastnilo na zasadnutí ministrov EÚ.
Pourmokhtariová sa do práce po rodičovskej dovolenke vrátila len nedávno. Až do volieb, ktoré sa vo Švédsku uskutočnia v septembri, sa o trojmesačného syna Adama stará jej manžel. Ten ju sprevádzal aj na pracovnej ceste do Luxemburgu.
Švédsko patrí medzi krajiny s najštedrejšou politikou rodičovskej dovolenky na svete, ktorá je financovaná z vysokých daní. Rodičia majú nárok približne na 16 mesiacov platenej rodičovskej dovolenky, z čoho 90 dní je vyhradených pre každého rodiča osobitne a nie je možné ich preniesť na druhého. Tieto neprenosné dni, často označované ako „otcovské mesiace“, majú motivovať mužov, aby sa viac zapájali do starostlivosti o deti.
Ministerka uviedla, že tento systém jej spolu s podporou tímu umožnil zladiť starostlivosť o dieťa s pracovnými povinnosťami bez väčších kontroverzií. Svoje skúsenosti Pourmokhtariová zahrnula aj do výzvy vládam, aby zvážili flexibilnejšie pravidlá zdieľania rodičovskej dovolenky a finančne dostupnejšiu starostlivosť o deti v predškolských zariadeniach.
Podľa nej takéto opatrenia vytvárajú hodnotu, ktorú nemožno podceňovať – a aj keď nemusí byť vždy čisto ekonomická, v konečnom dôsledku môže mať i ekonomický prínos v podobe menšej vyčerpanosti pracujúcich rodičov.
Námestník poľského ministra pre klímu Krzysztof Bolesta uviedol, že prítomnosť dieťaťa na politickom rokovaní nebola problémom a označil ju za prirodzenú súčasť života.