Zásah ako z vojnového filmu: Asi 90 gardistov vyrazilo do parku

Osoba spí na zemi pred pódiom federálnych agentov v MacArthur Parku v pondelok 7. júla 2025 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 7. júla (TASR) - Na razii imigračných úradov v jednom z parkov v americkom Los Angeles sa v pondelok podieľalo približne 90 príslušníkov kalifornskej Národnej gardy, ktorú do mesta v júni nasadil spolu s námornou pechotou prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej Národná garda a dve desiatky vojenských vozidiel pomáhali chrániť úradníkov vykonávajúcich zásah, píše TASR.Na razii v zväčša prázdnom MacArthurovom parku, ktorý sa nachádza v štvrti s veľkým počtom prisťahovalcov približne tri kilometre západne od centra Los Angeles, sa podieľalo 17 vojenských terénnych vozidiel Humvee, štyri taktické vozidlá, dve sanitky a ozbrojení vojaci, uviedli nemenovaní predstavitelia ministerstva obrany pod podmienkou zachovania anonymity.Hoci podľa zdrojov nešlo o vojenskú operáciu, pripustili, že vzhľadom na jej veľkosť a rozsah účasti gardy by to tak mohlo na verejnosti vyzerať. Desiatky príslušníkov federálnych úradov v taktickom výstroji sa v parku pohybovali približne hodinu, potom odišli. Bezprostredne nie je jasné, či niekoho zadržali.V malej skupine ľudí, ktorí operáciu sledovali, bola aj primátorka Los Angeles Karen Bassová. Na sieti X uviedla, že iba niekoľko minút predtým, ako prišla do parku „vojenská jednotka“, sa tam hrali deti. Zásah označila za „absolútne nehorázny“.Trump nasadil - proti želaniu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma - viac než 4000 príslušníkov Národnej gardy a stovky členov námornej pechoty do Los Angeles ešte začiatkom júna s cieľom potlačiť protesty, ktoré tam vypukli proti predchádzajúcim raziám imigračných úradov zameraným proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.Hlavnou úlohou príslušníkov gardy je podľa zdrojov AP chrániť úradníkov v prípade, že by sa zhromaždil nepriateľský dav. Nezúčastňujú sa na žiadnych činnostiach spojených s presadzovaním práva, ako je napríklad zatýkanie, môžu však v prípade potreby dočasne zadržať ľudí pred tým, než ich odovzdajú do rúk zodpovedných bezpečnostných zložiek.