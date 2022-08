Zásah bleskom počas bežeckých pretekov v Grécku si vyžiadal jednu obeť

Atény 21. augusta (TASR) - Blesk, ktorý počas nočných pretekov Šesť vrcholov v gréckom pohorí Falakro udrel do skupiny bežcov, si vyžiadal jednu obeť. Ďalšia osoba utrpela vážne zranenia. V sobotu o tom informovala grécka polícia a hasičský zbor. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Trasa pretekov Šesť vrcholov vedie cez šesť najvyšších vrchov pohoria Falakro, z ktorých každý má viac ako 2000 metrov. Majú dĺžku 35,7 kilometra a začali sa ešte v sobotu večer v dedine Pyrgi.



Počasie bolo na začiatku pretekov priaznivé, no počas noci začalo silno pršať. Blesk udrel do skupiny bežcov o 04.00 h v nadmorskej výške 1340 metrov, uviedla miestna polícia pre AP. Keď na miesto prišli dva tímy záchranárov, našli jedného 55-ročného muža bez známok života.



Ďalší 56-ročný bežec utrpel vážne zranenia, s ktorými bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v meste Kavala. Podľa miestnych predstaviteľov sa nachádza v kritickom stave.