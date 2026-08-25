< sekcia Zahraničie
ZÁSAH BLESKOM: Zomrela pri ňom žena s dieťaťom
Blesk zasiahol 31-ročnú matku a jej dvojročnú dcéru v čase, keď sa prechádzali na chodníku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 25. augusta (TASR) - Žena s dieťaťom prišli o život po údere bleskom v americkom štáte Florida, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.
Blesk zasiahol 31-ročnú matku a jej dvojročnú dcéru v čase, keď sa prechádzali na chodníku. Napriek oživovaniu zo strany záchranárov obe svojim zraneniam podľahli, informovala miestna polícia. Za mŕtve ich vyhlásili v nedeľu popoludní miestneho času, krátko po prevoze do nemocnice.
Incident sa odohral v meste Margate severne od Miami a je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je šanca na prežitie pri priamom zásahu bleskom približne 90 percent. V Spojených štátoch, kde žije viac než 340 miliónov obyvateľov, zaznamenali za uplynulé dve desaťročia v priemere 26 úmrtí ročne v dôsledku úderu blesku, a to najmä počas letných mesiacov.
Pre porovnanie, v Nemecku dochádza pri státisícoch bleskov, ktoré krajinu každoročne zasiahnu, v priemere k približne štyrom úmrtiam za rok, píše DPA. Podľa CDC v žiadnom inom štáte USA nezaznamenali častejšie údery bleskom ako práve na Floride. Za uplynulých 50 rokov tam nahlásili viac než 2000 zranení spôsobených úderom blesku.
Blesk zasiahol 31-ročnú matku a jej dvojročnú dcéru v čase, keď sa prechádzali na chodníku. Napriek oživovaniu zo strany záchranárov obe svojim zraneniam podľahli, informovala miestna polícia. Za mŕtve ich vyhlásili v nedeľu popoludní miestneho času, krátko po prevoze do nemocnice.
Incident sa odohral v meste Margate severne od Miami a je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je šanca na prežitie pri priamom zásahu bleskom približne 90 percent. V Spojených štátoch, kde žije viac než 340 miliónov obyvateľov, zaznamenali za uplynulé dve desaťročia v priemere 26 úmrtí ročne v dôsledku úderu blesku, a to najmä počas letných mesiacov.
Pre porovnanie, v Nemecku dochádza pri státisícoch bleskov, ktoré krajinu každoročne zasiahnu, v priemere k približne štyrom úmrtiam za rok, píše DPA. Podľa CDC v žiadnom inom štáte USA nezaznamenali častejšie údery bleskom ako práve na Floride. Za uplynulých 50 rokov tam nahlásili viac než 2000 zranení spôsobených úderom blesku.