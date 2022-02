Zásah dostali sklad ropných látok pri Kyjeve a plynovod pri Charkove

Kyjev 27. februára (TASR) - Z periférií ukrajinskej metropoly Kyjev hlásili v nedeľu skoro ráno dve veľké explózie, informovala spravodajská televízia CNN s tým, že zásah dostal veľký sklad ropy v meste Vasyľkiv, kde sa nachádza aj letisko.



Táto oblasť bola podľa ukrajinských predstaviteľov dejiskom ťažkých bojov už v piatok večer.



Miestne médiá informovali, že zásah ropného skladu vo Vasyľkive potvrdila aj primátorka mesta Natalija Balasynovičová i poradca ukrajinskej vlády Anton Heraščenko. Na mieste ich overil aj štáb CNN.



Balasynovičová dodala, že mesto a letisko pri ňom boli vystavené silnému ostreľovaniu balistickými raketami. "Nepriateľ chce zničiť všetko naokolo, ale nepodarí sa mu to. Vydržme!" napísala na sociálnych sieťach podľa CNN.



Uviedla tiež, že "noc tu bude ťažká, rovnako ako v Kyjeve, ale vydržíme a vyhráme, pretože Boh je s nami".



Médiá dodali, že zásah ropného skladu môže vyvolať rozsiahlu technologickú a environmentálnu katastrofu.



Radnica mesta Vasyľkiv už medzičasom upozornila, že dym a škodlivé látky z horenia sa môžu šíriť akýmkoľvek smerom, preto obyvateľov vyzvala, aby zatvorili okná.



Rovnaký pokyn dostali aj ľudia v Kyjeve, ktorý leží asi 40 kilometrov severne od miesta výbuchu a mohutného požiaru.



Na záberoch z miest výbuchov zverejnených na sociálnych sieťach sú zachytené obrovské plamene šľahajúce zrejme z ropného terminálu. Pravosť týchto videí sa BBC zatiaľ nepodarilo overiť.



V meste Charkov ruské jednotky vyhodili do vzduchu plynovod, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom informovala Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií Ukrajiny.



Tento úrad súčasne zdôraznil, že "nejde o jadrový útok, hoci výbuch tak vizuálne vyzerá". Vo videu, ktoré sprevádza text, totiž vyzerá oblak dymu ako typický jadrový "hríb".



Ukrajinské hlavné mesto prežívalo túto noc v očakávaní ďalšieho mohutného raketového ostreľovania a náletov.



Tamojšia radnica v oznámení zverejnenom na oficiálnej stránke varovala, že osoby, ktoré budú nejakým spôsobom označovať ulice a budovy, aby takto pomohli ruským jednotkám pri cielených náletoch, budú súdené za vlastizradu a hrozí im od 12 do 15 rokov väzenia.



Radnica tiež vyzvala obyvateľov mesta, aby takéto značky okamžite nahlasovali a informovali o prípadných podozrivých.



Ukrajinské médiá predtým informovali, že na územie krajiny vstúpili takzvané "spiace skupiny", ktorých členovia si poprenajímali byty a skrývali sa v nich, čakajúc "na hodinu H".