Zásah nepálskej polície proti demonštrantom si vyžiadal obete

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Svoj plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook a X, oznámila nepálska vláda minulý štvrtok.

Autor TASR
Káthmandu 8. septembra (TASR) - Najmenej desať obetí na životoch a vyše 80 zranených si v pondelok vyžiadal zásah nepálskej polície voči demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc hlavného mesta Káthmandu, aby žiadali vládu zrušiť zákaz platforiem sociálnych médií a skoncovať s korupciou v krajine. Polícia na rozohnanie demonštrantov použila slzotvorný plyn a vodné delá, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Svoj plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook a X, oznámila nepálska vláda minulý štvrtok. Ako dôvod uviedla, že tieto siete si nesplnili povinnosti registrovať sa v stanovenom termíne.

Od piatku je tak nedostupných 26 neregistrovaných platforiem, ktoré majú v Nepále milióny používateľov. Tí ich využívajú nielen na zábavu a komunikáciu, ale aj na podnikanie.

Ako informovala agentúra AFP, väčšina demonštrantov v Káthmandu boli príslušníci generácie Z, ktorí v rozhovoroch s novinármi zdôrazňovali, že zákaz sociálnych médií nie je jediným dôvodom protestného zhromaždenia. Uviedli, že „protestujú aj proti korupcii, ktorá bola v Nepále inštitucionalizovaná,“ ako aj proti „autoritárskemu postoju“ vlády.

AFP doplnila, že od piatka, keď začal zákaz neregistrovaných sociálnych médií platiť, sa na stále fungujúcej platforme TikTok šíria videá, v ktorých sa porovnávajú problémy bežných Nepálčanov so životným štýlom detí politikov chváliacich sa nákupmi luxusných tovarov a drahými dovolenkami.

Jedna z demonštrantiek v súvislosti s tým pre AFP vyslovila predpoklad, že nepálska vláda sa zrejme obáva, že aj v Nepále by sa mohli zrodiť občianske protikorupčné hnutia ako v zahraničí.

Nepál už aj v minulosti obmedzil prístup k populárnym online platformám. Vláda v júli zablokovala prístup k aplikácii na odosielanie správ Telegram - stalo sa tak s odvolaním sa na nárast online podvodov a prania špinavých peňazí. V auguste minulého roka zrušila deväťmesačný zákaz TikToku po tom, čo platforma súhlasila s dodržiavaním nepálskych predpisov a nariadení.
