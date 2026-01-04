Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zásah USA vo Venezuele má už 80 obetí, píše denník NYT

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa pôvodných informácií NYT pri operácii USA vo Venezuele zahynulo najmenej 40 vojakov a civilistov.

Caracas 4. januára (TASR) - Počet obetí sobotňajšieho amerického vojenského zásahu vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 80. V nedeľu to napísal denník The New York Times s odvolaním sa na vysokopostaveného venezuelského predstaviteľa. Medzi obeťami sú podľa neho príslušníci bezpečnostných zložiek aj civilisti. Informuje o tom TASR.

Podľa pôvodných informácií NYT pri operácii USA vo Venezuele zahynulo najmenej 40 vojakov a civilistov. Nemenovaný predstaviteľ zároveň varoval, že počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť.

Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López v nedeľu oznámil, že o život prišla veľká časť ochranky prezidenta Nicolása Madura, ktorého spolu s manželkou Ciliou Floresovou zadržali a do USA odviedli americké špeciálne jednotky.

Zdroje citované denníkom New York Post uviedli, že pri akcii nezahynul žiaden americký vojak a nebolo zničené žiadne americké vybavenie.

Prezident USA Donald Trump, ktorý zásah nariadil, nevylúčil, že Spojené štáty podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu. V sobotu zároveň vyhlásil, že USA sa neboja nasadiť do latinskoamerickej krajiny aj vojakov. Pri sobotňajšom zásahu podľa neho zahynulo vo Venezuele aj mnoho Kubáncov, ktorí sa podieľali na ochrane Madura.
.

