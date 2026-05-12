ZÁSAH V PRAŽSKEJ NEMOCNICI: Údajne pre prijímanie úplatkov
S informáciou o zásahu príslušníkov Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tiež vojenskej polície prišiel ako prvý server Odkryto.cz.
Autor TASR
Praha 12. mája (TASR) - Česká polícia v utorok zasahuje v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe a na ďalších miestach. Podľa stanice ČT24 zadržala 11 ľudí, ktorých podozrieva z podvodu, prijímania úplatkov či falšovania lekárskych správ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
S informáciou o zásahu príslušníkov Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tiež vojenskej polície prišiel ako prvý server Odkryto.cz. Podľa jeho informácií sa prípad týka podozrenia z falšovania zdravotných posudkov. Server tiež uviedol, že zadržaný by mal byť aj jeden z primárov nemocnice.
Hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej zásah potvrdil s tým, že na vyšetrovanie dozerá Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6. Podrobnosti k prípadu neuviedol.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
