Utorok 12. máj 2026
ZÁSAH V PRAŽSKEJ NEMOCNICI: Údajne pre prijímanie úplatkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Praha 12. mája (TASR) - Česká polícia v utorok zasahuje v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe a na ďalších miestach. Podľa stanice ČT24 zadržala 11 ľudí, ktorých podozrieva z podvodu, prijímania úplatkov či falšovania lekárskych správ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

S informáciou o zásahu príslušníkov Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a tiež vojenskej polície prišiel ako prvý server Odkryto.cz. Podľa jeho informácií sa prípad týka podozrenia z falšovania zdravotných posudkov. Server tiež uviedol, že zadržaný by mal byť aj jeden z primárov nemocnice.

Hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej zásah potvrdil s tým, že na vyšetrovanie dozerá Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6. Podrobnosti k prípadu neuviedol.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
