Zasnežená cesta: Havaroval autobus, zranilo sa 11 ľudí

Praha 6. decembra (TASR) - Pri obci Milotice nad Opavou v Moravskosliezskom kraji v piatok zrejme pod vplyvom nepriaznivého počasia havaroval autobus. Podľa servera Novinky.cz sa v ňom aj s vodičom nachádzalo 20 ľudí, zranilo sa 11 z nich, informuje spravodajkyňa TASR.



"Hasiči strešným oknom zachránili z havarovaného autobusu devätnásť osôb, z ktorých bolo jedenásť zranených. Do starostlivosti si ich prevzali zdravotníci," citoval server hovorkyňu moravskosliezskych hasičov Kamilu Langerovú. Nezranených cestujúcich podľa jej slov odviezol evakuačný autobus.



Hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl dodal, že všetci ľudia boli pri vedomí a so záchranármi komunikovali. Utrpeli podľa neho poranenia hlavy, končatín a v jednom prípade zrejme otras mozgu. Zranenia označil za stredne ťažké a ľahké.



Vodič autobusu podľa polície zrejme pre intenzívne sneženie a s tým spojené nepriaznivé podmienky nezvládol riadenie a zišiel do priekopy, kde sa autobus prevrátil. Dychová skúška bola uňho negatívna.



Intenzívne sneženie a znížená viditeľnosť komplikovali dopravu v Česku už od rána. Nehody zablokovali diaľnice D1, D2 aj D8. Pred nepriaznivým počasím a s tým spojenými problémami v doprave varovali aj meteorológovia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)