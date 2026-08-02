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Zásobovanie vodou v Minnesote a Michigane ohrozili hekerské útoky
Podľa FBI útočníci po získaní vzdialeného prístupu k zariadeniam pripojeným na internet zmenili IP adresy a heslá.
Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Po počítačových útokoch na systémy zásobovania vodou v americkom štáte Minnesota zaznamenali podobné narušenia aj v štáte Michigan. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.
„Dostali sme niekoľko hlásení od komunít v Michigane o aktivitách, ktoré zodpovedajú opisu federálnych úradov,“ uviedol hovorca michiganského úradu pre životné prostredie.
Zdôraznil, že všetky zasiahnuté systémy naďalej fungovali bezpečne a miestni prevádzkovatelia problémy vyriešili. „Nie sú známe žiadne dôsledky, ktoré by predstavovali riziko pre verejné zdravie,“ dodal.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým uviedol, že incidenty mu nahlásili prevádzkovatelia vodárenských systémov v najmenej siedmich štátoch USA. V niektorých prípadoch došlo k narušeniu fungovania vodárenských systémov.
Podľa FBI útočníci po získaní vzdialeného prístupu k zariadeniam pripojeným na internet zmenili IP adresy a heslá. Prevádzkovatelia tak prišli o možnosť systémy monitorovať a ovládať. FBI neuviedol, či za útokmi stojí Irán.
Americký Úrad pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) však medzičasom varoval pred kybernetickými útokmi osôb napojených na Irán. Terčom podľa neho sú vládne agentúry a zariadenia, systémy zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, ako aj energetický sektor.
Podľa medializovaných informácií zasiahli tento týždeň kybernetické útoky aj desiatky vodárenských systémov v Minnesote. Najmenej jeden z nich bol v dôsledku útoku dočasne vyradený z prevádzky. Odborníci predpokladajú, že za útokmi stoja iránski hackeri. Americký prezident Donald Trump však za útoky podľa medializovaných informácií viní skôr neschopnosť predstaviteľov Demokratickej strany.
„Dostali sme niekoľko hlásení od komunít v Michigane o aktivitách, ktoré zodpovedajú opisu federálnych úradov,“ uviedol hovorca michiganského úradu pre životné prostredie.
Zdôraznil, že všetky zasiahnuté systémy naďalej fungovali bezpečne a miestni prevádzkovatelia problémy vyriešili. „Nie sú známe žiadne dôsledky, ktoré by predstavovali riziko pre verejné zdravie,“ dodal.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) predtým uviedol, že incidenty mu nahlásili prevádzkovatelia vodárenských systémov v najmenej siedmich štátoch USA. V niektorých prípadoch došlo k narušeniu fungovania vodárenských systémov.
Podľa FBI útočníci po získaní vzdialeného prístupu k zariadeniam pripojeným na internet zmenili IP adresy a heslá. Prevádzkovatelia tak prišli o možnosť systémy monitorovať a ovládať. FBI neuviedol, či za útokmi stojí Irán.
Americký Úrad pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) však medzičasom varoval pred kybernetickými útokmi osôb napojených na Irán. Terčom podľa neho sú vládne agentúry a zariadenia, systémy zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, ako aj energetický sektor.
Podľa medializovaných informácií zasiahli tento týždeň kybernetické útoky aj desiatky vodárenských systémov v Minnesote. Najmenej jeden z nich bol v dôsledku útoku dočasne vyradený z prevádzky. Odborníci predpokladajú, že za útokmi stoja iránski hackeri. Americký prezident Donald Trump však za útoky podľa medializovaných informácií viní skôr neschopnosť predstaviteľov Demokratickej strany.