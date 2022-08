Zásoby liekov proti covidu v Chorvátsku sú dostatočné

Záhreb 9. augusta (TASR) - Chorvátske ministerstvo zdravotníctva v utorok poprelo správy médií o nedostatku liekov používaných pri liečbe ľudí s ochorením COVID-19 a vyhlásilo, že krajina má dostatok zásob. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



V 16 nemocniciach po celom Chorvátsku je 483 fľaštičiek lieku Veklury (Remdesivir) a 236 fľaštičiek lieku Ronapreve, ktoré sa podávajú pacientom s covidom, a tieto zásoby sú dostatočné pre súčasné potreby, uviedlo ministerstvo.



Ministerstvo urobilo v pondelok mimoriadnu kontrolu liekových zásob vo všetkých nemocniciach, čím reagovalo na správy médií o nedostatku spomínaných liekov.



Partnerka chorvátskeho investigatívneho novinára Vladimira Matijaniča, ktorý zomrel 5. augusta po nakazení covidom a bol imunokompromitovaným pacientom, však v príspevku na Facebooku opísala inú skúsenosť. Podľa nej personál v nemocnici KBC (Klinički bolnički centar) v Splite im povedal, že liekov používaných na liečbu príznakov covidu je v celej krajine nedostatok, a preto ich nemôžu podávať pacientom s imunologickými chorobami alebo s rakovinou.



"Množstvo liekov na liečbu príznakov covidu, ako Veklury a Ronapreve, je dostatočné pre potreby hospitalizovaných pacientov v každom zdravotníckom zariadení," uviedol minister zdravotníctva Vili Beroš.



"Nie je opodstatnený dôvod na to, prečo by každá nemocnica nemala mať určitý liek, ak si ho liečba vyžaduje," povedal minister. Dodal, že všetky nemocnice by mali zároveň požiadať o mimoriadne dodatočné dodávky liekov.



Ak nejaká z nemocníc odmietne pre nedostatok zmienených liekov primeranú lekársku starostlivosť, budú podniknuté ďalšie kontroly a tie určia prípadnú zodpovednosť tých, čo sú poverení zaisťovať zásobovanie liekmi, upozornil minister.