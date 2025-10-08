< sekcia Zahraničie
Zásoby ropy v USA vzrástli viac, ako sa čakalo
Autor TASR
Washington 8. októbra (TASR) - Zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli viac, ako sa čakalo, zatiaľ čo zásoby benzínu a ropných destilátov sa, naopak, znížili. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni do 3. októbra zvýšili o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po náraste o 1,8 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia očakávali, že zásoby ropy stúpnu o 2,3 milióna barelov.
Aktuálne zásoby ropy v USA sú na úrovni 420,3 milióna barelov, čo je o 4 % menej ako päťročný priemer pre toto obdobie roka, uviedla EIA. Úrad zároveň uviedol, že zásoby benzínu minulý týždeň klesli o 1,6 milióna barelov. To bolo viac ako 1,05 milióna barelov, ktoré predpovedali analytici. Zásoby benzínu sú tak približne o 1 % pod päťročným priemerom.
A zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, sa minulý týždeň znížili o 2,02 milióna barelov a sú približne 6 % pod päťročným priemerom. Analytici pritom odhadovali, že klesnú o 1,23 milióna barelov.
