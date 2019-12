Zastavenie výroby 737 MAX má následky

Wichita 20. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Spirit AeroSystems, najväčší dodávateľ komponentov pre amerického výrobcu dopravných lietadiel Boeing, oznámila, že zastavuje výrobu trupov uzemneného lietadla 737 MAX. Urobila tak pár dní po tom, ako Boeing oznámil, že od januára na určitý čas produkciu lietadiel 737 MAX zastaví. Oznámenie firmy Spirit AeroSystems je tak prvým výraznejším signálom presúvania problému okolo lietadla 737 MAX aj na dodávateľov, čím hrozí rušenie tisícok pracovných miest.



Firma Spirit patrí k najpoškodenejším v dôsledku pozastavenia výroby lietadiel 737 MAX, keďže toto lietadlo zabezpečuje až polovicu z jej ročných tržieb. "Pozastavenie výroby komponentov bude mať negatívny vplyv na biznis spoločnosti, jej finančnú pozíciu aj cash flow," uviedol Spirit s tým, že výrobu trupov pre 737 MAX zastaví od januára.



Boeing sa až do oznámenia o zastavení produkcie 737 MAX snažil ochrániť dodávateľov pred finančnými dôsledkami svojich problémov s uzemneným strojom a komponenty pre lietadlo naďalej kupoval. Nakupoval ich dokonca vo väčšej miere, než určovala jeho vlastná produkcia, aby tak zabránil prípadným výpadkom v dodávkach po tom, ako sa uzemnený stroj vráti späť do prevádzky. Spirit tak dodával trupy pre 737 MAX v rámci pôvodnej výroby 52 lietadiel mesačne, zatiaľ čo Boeing už pred časom znížil svoju produkciu na 42 strojov za mesiac.



Najpredávanejšie lietadlo Boeingu bolo stiahnuté z oblohy v marci tohto roka po dvoch tragických nehodách, ktoré nasledovali v relatívne krátkom čase po sebe. Koncom októbra 2018 sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo indonézskej spoločnosti Lion Air a začiatkom marca tohto roka havarovalo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe lietadlo etiópskych aerolínií Ethiopian Airlines. Pri nehodách zahynulo spolu takmer 350 ľudí.



Boeing očakával, že po úprave problematického stabilizačného systému, ktorý je podľa všetkého príčinou pádu lietadiel, vydá americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) lietadlu nový certifikát. Úrad však oznámil, že do konca tohto roka to nebude.



Analytici aj niektorí dodávatelia sa teraz obávajú, že výroba 737 MAX môže byť zastavená celý 1. polrok, prípadne aj dlhšie. Ak sa tak stane, bude to znamenať obrovské straty pre dodávateľské firmy po celom svete.