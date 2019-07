Zastrelený muž, ktorý zranil policajta mačetou, trpel schyzofréniou

Policajt po útoku mačetou trikrát vystrelil na útočníka, ktorý zraneniam na mieste podľahol.

Budapešť 16. júla (TASR) - Mladý muž, ktorý v nedeľu večer v rodinnom dome v maďarskej obci Abda v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe poranil mačetou člena policajnej hliadky a ktorého následne druhý policajt smrteľne zranili streľbou, trpel schyzofréniou. Napísal to v utorok spravodajský server Borsonline.hu.



Policajt po útoku mačetou trikrát vystrelil na útočníka, ktorý zraneniam na mieste podľahol.



Otec mladíka serveru uviedol, že do záhradkárskej oblasti obce sa prisťahovali pred rokom, pretože chceli zabezpečiť pokojné prostredie pre svojho syna po tom, čo mu pred 20 rokmi diagnostikovali schyzofréniu. Dodal však, že syn odmietal liečbu a bol agresívny, a to aj na verejnosti v obci.



K pacientovi so záchvatom, ktorého mali v nedeľu večer záchranári zobrať do nemocnice, zavolali policajtov. Hliadka zistila, že v dome je muž s mačetou v ruke. Vyzvali ho, aby sečnú zbraň položil, on však na policajtov zaútočil a jedného z nich už vonku pred domom poranil a ani napriek viacerým výzvam mačetu nepoložil.



Stav zraneného policajta je podľa riaditeľa győrskej nemocnice Attilu Oláha stabilizovaný. "Utrpel poranenie hlavy, ranu sme ošetrili. Bude sa liečiť vyše osem dní. Ponecháme si ho na noc na pozorovanie," uviedol v pondelok riaditeľ.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)