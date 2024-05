Zastrelili kandidáta na primátora mesta v Mexiku

Acapulco 30. mája (TASR) - Počas vrcholiacej kampane pred voľbami v Mexiku zavraždili ďalšieho kandidáta: obeťou útoku sa v stredu stal Alfredo Cabrera, ktorý sa uchádzal o post primátora juhomexického mesta Coyuca de Benítez. Zastrelený bol od chrbta počas predvolebného zhromaždenia, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Streda bola posledným dňom kampane pred voľbami, v ktorých Mexičania rozhodnú o obsadení viac ako 20.000 mandátov v Kongrese a v miestnych zastupiteľstvách. Voliť sa bude aj hlava štátu, pričom existuje veľká šanca, že Mexičania si prvýkrát v dejinách zvolia do tejto funkcie ženu.



Agentúra AP pripomenula, že predvolebnú kampaň sprevádzalo násilie, ktorého miera nebola síce vyššia ako pri iných voľbách v dejinách Mexika, ale bezprecedentné boli masové streľby: kandidáti aj v minulosti bývali zabíjaní cielenými útokmi, no teraz páchatelia strieľali do volebných tímov kandidátov.



V tomto roku bolo zatiaľ zabitých asi 27 kandidátov, väčšinou sa uchádzali o post primátora alebo poslanca mestského zastupiteľstva.