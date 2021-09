Zastrelili muža, ktorý zranil nožom v supermarkete najmenej šesť ľudí

Wellington 3. septembra (TASR) - Novozélandská polícia zastrelila páchateľa, ktorý v noci na piatok dobodal v supermarkete na predmestí v Aucklande najmenej šesť ľudí. Podľa novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej útočníkovo konanie inšpirovala ideológia extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



K incidentu došlo na aucklandskom predmestí New Lynn v predajni maloobchodného reťazca Countdown. Podľa úradov sú tri zo šiestich zranených osôb vo vážnom stave.



Zábery z útoku zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú podľa agentúry Reuters ľudí utekajúcich v panike zo supermarketu a hľadajúcich úkryt.



"To, čo sa dnes stalo, bolo opovrhnutiahodné, nenávistné a nesprávne," uviedla Ardernová, podľa ktorej bol páchateľom Srílančan. Ten na Nový Zéland pricestoval v roku 2011. Podľa Ardernovej bol od roku 2016 päť rokov monitorovaný tamojšími úradmi.



Podľa agentúry Reuters polícia muža zabila po príchode na miesto činu zhruba 60 sekúnd od začiatku jeho vyčíňania.



K útoku nožom došlo na Novom Zélande aj v máji tohto roku v meste Dunedin, keď útočník zranil v supermarkete päť ľudí.



Najzávažnejší teroristický útok v dejinách krajiny sa odohral 15. marca 2019, keď pri masovej streľbe austrálskeho belošského rasistu Brentona Tarranta v dvoch mešitách v meste Christchurch prišlo o život 51 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Tarrant bol za tento čin vlani v auguste odsúdený na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia.