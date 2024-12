ZASTRELILI policajta: Útočníci ušli z miesta činu

Pešávar 16. decembra (TASR) - Zatiaľ neznámi militanti zastrelili v pondelok v Pakistane policajta, ktorý zaisťoval bezpečnosť zdravotníkov očkujúcich proti detskej obrne. K incidentu došlo v provincii Chajbar Paštúnchvá hraničiacej s Afganistanom deň po tom, ako v Pakistane spustili celoštátnu kampaň proti tejto znovu sa vzmáhajúcej chorobe, uviedla agentúra AFP, píše TASR.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila žiadna ozbrojená skupina. Útočníci po policajtoch strieľali za jazdy na motorke. Z miesta činu ušli. Ich útok si okrem jednej obete vyžiadal i jedného zraneného.



V dedine Šakar Chél, kde sa incident odohral, očkovaciu kampaň pozastavili, ale v iných častiach provincie Chajbar Paštúnchvá sa v očkovaní pokračuje.



Štvordňová očkovacia kampaň sa týka 143 okresov po celom Pakistane. Očkuje viac ako 400.000 zdravotníkov, ktorí majú podaním vakcíny proti detskej obrne imunizovať viac ako 45 miliónov detí starších ako päť rokov.



Takéto očkovacie kampane sú organizované pravidelne, no zdravotnícki pracovníci sú často terčom útokov islamistických militantov napojených na teroristickú sieť al-Káida a fundamentalistické hnutie Taliban.



Perorálnym podaním niekoľkých kvapiek vakcíny sa obrne dá ľahko predísť, mnohí ľudia v Pakistane - najmä na vidieku - však očkovanie odmietajú - aj pre to, že duchovní im pred časom nepravdivo tvrdili, že vakcína obsahuje bravčové mäso alebo alkohol, a vyhlásili, že pre moslimov je preto zakázaná.



AFP doplnila, že Pakistan a susedný Afganistan sú jediné krajiny, kde detská obrna zostáva endemická a vakcinačné tímy sú často terčom útokov militantov zameraných na bezpečnostné zložky. Pakistan tento rok zaznamenal prudký nárast prípadov detskej obrny - ide o 63 prípadov v porovnaní so šiestimi v roku 2023.