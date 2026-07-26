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ZASTRELILI ÚTOČNÍKA: Podozrivý z útoku na Pride v Berlíne je mŕtvy
Policajti vypátrali podozrivého, predtým identifikovaného ako 21-ročný Abdul Ballout, okolo 18.00 h v záhradkárskom areáli v mestskej časti Spandau.
Autor TASR
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Berlín 26. júla (TASR) - Hlavného podozrivého v prípade sobotňajšieho útoku automobilom na berlínsky pochod Pride zastrelili pri policajnej operácii. Potvrdilo to vedenie mesta pre agentúru DPA, podľa ktorej muža postrelili a podľahol zraneniam, informuje TASR.
Policajti vypátrali podozrivého, predtým identifikovaného ako 21-ročný Abdul Ballout, okolo 18.00 h v záhradkárskom areáli v mestskej časti Spandau. Streľbu naňho spustili, keď sa k nim rozbehol s ostrou zbraňou, uviedla polícia krátko na to na sociálnych sieťach s tým, že muž zomrel napriek snahám o resuscitáciu.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pri tom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia. Podľa polície nebol žiaden z nich v nedeľu popoludní už v ohrození života.
Vodič auta podľa polície utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich, informoval nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
Berlínska prokuratúra medzitým potvrdila správy o tom, že podozrivý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). V máji tohto roka ho odsúdili na podmienečný trest rok a desať mesiacov väzenia, proti čomu podala prokuratúra námietku. Abdul Ballout bol občanom Nemecka, kde sa aj narodil, s libanonskými koreňmi.
Policajti vypátrali podozrivého, predtým identifikovaného ako 21-ročný Abdul Ballout, okolo 18.00 h v záhradkárskom areáli v mestskej časti Spandau. Streľbu naňho spustili, keď sa k nim rozbehol s ostrou zbraňou, uviedla polícia krátko na to na sociálnych sieťach s tým, že muž zomrel napriek snahám o resuscitáciu.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pri tom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia. Podľa polície nebol žiaden z nich v nedeľu popoludní už v ohrození života.
Vodič auta podľa polície utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich, informoval nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
Berlínska prokuratúra medzitým potvrdila správy o tom, že podozrivý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). V máji tohto roka ho odsúdili na podmienečný trest rok a desať mesiacov väzenia, proti čomu podala prokuratúra námietku. Abdul Ballout bol občanom Nemecka, kde sa aj narodil, s libanonskými koreňmi.