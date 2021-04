Predstaviteľ EMA: Zrazeniny majú súvislosť s vakcínou AstraZenecy

Rím/Bratislava 6. apríla (TASR) - Medzi vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje súvislosť. Uviedol to predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky (EMA) Marco Cavaleri v rozhovore pre taliansky denník Il Messaggero, zverejnenom v utorok. Informovala o tom agentúra AFP.



"Podľa môjho názoru už teraz môžeme povedať, že je zrejmé, že súvislosť s vakcínou existuje," povedal Cavaleri, šéf vakcinačnej stratégie EMA. Podľa neho však nie je jasné, čo takúto reakciu spôsobuje. Tieto informácie podľa neho potvrdí EMA v najbližších hodinách.



"Snažíme sa získať presný obraz o tom, čo sa deje, a podrobne tento syndróm spôsobovaný vakcínou definovať," uviedol Cavaleri. "Medzi očkovanými je viac prípadov mozgovej trombózy...medzi mladými ľuďmi, ako by sme čakali," dodal.



Po tom, čo niekoľko krajín vrátane Talianska pozastavilo používanie očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca, EMA vyhlásila, že výhody vakcíny prevažujú nad rizikami a táto očkovacia látka by sa mala naďalej používať. Dodala však, že príčinná súvislosť medzi zrazeninami a vakcínou je možná a že tento týždeň poskytne aktualizované hodnotenie.