Zástupca EMA:Vakcína od AstraZenecy je vhodná aj pre ľudí nad 60 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Amsterdam 15. júna (TASR) - Úžitok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 prevažuje nad rizikami vo všetkých vekových kategóriách, najmä v prípade osôb starších ako 60 rokov. Uviedol to šéf vakcinačnej stratégie Európskej agentúry pre lieky (EMA) Marco Cavaleri. Svoje predchádzajúce tvrdenie pre taliansky denník La Stampa, že vakcínu od Astrazenecy by mali prestať dávať ľuďom nad 60 rokov, označil za dezinterpretáciu, informovala v pondelok agentúra Reuters.uviedol Cavaleri pre Reuters. Vakcína od AstraZenecy má podľa jeho vyjadreniaEMA oficiálne považuje vakcínu od Astrazenecy za bezpečnú pre všetky vekové kategórie. Viacero členských krajín Európskej únie však prestalo túto očkovaciu látku podávať mladším ľudom, pričom hornú vekovú hranicu stanovili zvyčajne na 50 až 65 rokov. Vakcínu tak podávali len starším ľuďom. K takýmto opatreniam pristúpili po výskyte zriedkavých prípadov krvných zrazenín, aké boli zaznamenané hlavne u mladších ľudí, pripomenul Reuters.Cavaleri v nedeľu pre denník La Stampa uviedol, že krajiny by sa mali vyhýbať podávaniu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Astrazeneca aj ľuďom starším ako 60 rokov. Vyjadril sa tak v dôsledku obáv spôsobených zriedkavými prípadmi krvných zrazenín, ktoré sa vyskytli po očkovaní touto látkou, a zároveň v čase, keď už je dostupných aj veľa iných vakcín, uviedla agentúra Reuters.povedal Cavaleri pre La Stampa.Cavaleri však dodal, že vzhľadom na klesajúci počet prípadov ochorenia COVID-19, ako aj skutočnosť, že mladším ľuďom hrozí v súvislosti s týmto ochorením menšie riziko komplikácií, by sa im mali podávať radšej vakcíny založené na technológii mRNA, ako sú tie od spoločnosti Moderna či konzorcia Pfizer/BioNTech.Na otázku, či by sa jednotlivé krajiny mali vyhýbať podávaniu vakcíny od Astrazenecy aj ľuďom starším ako 60 rokov, Cavaleri odpovedal: