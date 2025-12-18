< sekcia Zahraničie
Zástupca riaditeľa FBI oznámil, že odstúpi z funkcie
Päťdesiatjedenročný Bongino oznámil svoju rezignáciu, no bezprostredne nevysvetlil, čo ho k tomuto kroku viedlo.
Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Zástupca riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Dan Bongino oznámil v stredu, že v januári odstúpi z funkcie po necelých desiatich mesiacoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Päťdesiatjedenročný Bongino v príspevku na platforme X oznámil svoju rezignáciu, no bezprostredne nevysvetlil, čo ho k tomuto kroku viedlo. Americký prezident Donald Trump však vyhlásil, že Bongino sa chce zrejme vrátiť k tvorbe svojho populárneho podcastu. „Dan odviedol skvelú prácu,“ povedal Trump novinárom. „Myslím, že sa chce vrátiť k svojej relácii,“ tvrdil šéf Bieleho domu.
Bongino pred nástupom do FBI pôsobil ako policajt v New Yorku a agent tajnej služby. Agentúra AFP uvádza, že jeho vymenovanie bolo nezvyčajné vzhľadom na to, že pozíciu zvyčajne obsadzujú dlhoroční zamestnanci úradu. Jeho krátke pôsobenie v FBI, ktoré sa začalo v marci, poznačil spor s generálnou prokurátorkou Pam Bondiovou pre spisy k prípadu amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.
Vo svojom príspevku na X Bongino poďakoval Trumpovi, Bondiovej a riaditeľovi FBI Kashovi Patelovi „za príležitosť slúžiť s poslaním“.
Bonginov podcast bol jedným najsledovanejších v krajine a často propagoval konšpiračné teórie vrátane tvrdení, že prezidentské voľby v roku 2020 Trumpovi „ukradli“, píše AFP.
