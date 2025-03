Vo Varšave diskutujú zástupcovia európskych parlamentov

Varšava 24. marca (TASR) - Pracovné zasadnutie 26. stretnutia Medziparlamentnej konferencie pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (IPC CFSP/CSDP) sa v pondelok začalo v poľskom hlavnom meste Varšava. Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a Spojeného kráľovstva. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Jedným z hlavných bodov programu bude debata o budúcnosti transatlantických vzťahov. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vo svojom príhovore na začiatku konferencie povedal, že je zástancom dobrých transatlantických vzťahov a EÚ by podľa neho nemala pôsobiť ako konkurencia NATO. Organizácie podľa neho idú spoločným smerom a na tejto ceste poskytujú rozličné nástroje, pričom EÚ má byť politickou alianciou a NATO vojenskou. Podľa ministra ani vojna na Ukrajine neprinútila ísť Európu v otázkach obranných kapacít dopredu tak rýchlo, ako nedávne udalosti v transatlantických vzťahoch.



Minister zároveň dodal, že armády musia zostať národnou záležitosťou, pretože patriotizmus je podľa neho tým, čo motivuje ľudí.



Podľa predsedu Sejmu Szymona Holowniu by sa o obranných výdavkoch nemalo uvažovať ako o stratách v rozpočte, ale ako o investícii do konkurencieschopnosti. Európske spoločenstvo uhlia a ocele, predchodca EÚ, vzniklo preto, aby odradilo európske štáty štáty od vedenia vojny medzi sebou, podotkol. Dnes podľa neho "potrebujeme odradiť iných od toho, aby viedli vojnu s nami".



Holownia sa vyjadril aj k diskusiám o vyslaní vojakov na Ukrajinu. "Zelenskyj nás dnes neprosí o vyslanie vojakov, žiada peniaze, aby mohli napríklad vybudovať novú generáciu dronov a získať prevahu," povedal.



Podľa predsedu výboru Sejmu pre zahraničné záležitosti Grzegorza Schetynu sa čas komfortu skončil. "Kedysi táto konferencia riešila konflikty tisíce kilometrov od Európy," povedal v súvislosti s aktuálnou situáciou a dodal, že je nevyhnutné, aby sa Európa spojila.



Predsedníčka výboru Sejmu pre európske záležitosti Agnieszka Pomaska informovala, že na stretnutí sa budú venovať aj iným aspektom bezpečnosti, než je vojenský. "Budeme hovoriť nie len o vojenskej bezpečnosti ale aj o bezpečnosti v oblasti energetiky, dodávok jedla, distribúcie, či logistiky," povedala.



Konferencia potrvá do utorka 25. marca a bude sa zaoberať aj bezpečnosťou v Baltskom mori s ohľadom na ruské tieňové flotily či časté narušenia podmorských káblov, hybridným hrozbám aj obchádzaniu európskych sankcií.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)