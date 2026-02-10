< sekcia Zahraničie
Zástupcovia imigračných úradov v utorok vypovedajú v Kongrese
Vypočutie sa uskutoční pred Výborom pre vnútornú bezpečnosť Snemovne reprezentantov USA, ktorý ovládajú republikáni.
Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Najvyšší predstavitelia amerických imigračných úradov budú v utorok pred výborom Kongresu po prvý raz vypovedať od zabitia dvoch amerických občanov v Minneapolise. Došlo k tomu uprostred tvrdej protiimigračnej kampane prezidenta Donalda Trumpa, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vypočutie sa uskutoční pred Výborom pre vnútornú bezpečnosť Snemovne reprezentantov USA, ktorý ovládajú republikáni.
Očakáva sa, že po smrti Renee Goodovej a Alexa Prettiho predstaviteľov troch agentúr podrobia demokrati vo výbore dôkladnému výsluchu. Eskalácia protiimigračných zásahov zo začiatku roka v Minneapolise vyvolala strety federálnych agentov a miestnych obyvateľov, ktorí sa postavili proti rozsiahlym raziám namiereným proti nelegálnym prisťahovalcom. Počas nich však agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
Vysokopostavení predstavitelia označili Goodovú a Prettiho za „teroristov“ a agresorov. Videá z incidentov a výpovede priamych svedkov tieto tvrdenia vyvracajú.
Vypovedať bude zastupujúci riaditeľ Úradu pre imigráciu a colnú správu USA (ICE) Todd Lyons, komisár Úradu pre colnú a hraničnú ochranu USA (CBP) Rodney Scott a riaditeľ Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS) Joe Edlow.
Demokrati v Kongrese tvrdia, že ICE musí prejsť reformou. Požadujú, aby agenti nemali na tvárach masky, mali telové kamery a zameriavali sa na stíhanie zločincov. Kontrolu nad operáciami v Minnesote pre kritiku agresívneho postupu federálnych agentov prevzal od kontroverzného Grega Bovina splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Oznámil, že agenti pod jeho velením budú postupovať cielenejšie.
Vypočutie sa uskutoční pred Výborom pre vnútornú bezpečnosť Snemovne reprezentantov USA, ktorý ovládajú republikáni.
Očakáva sa, že po smrti Renee Goodovej a Alexa Prettiho predstaviteľov troch agentúr podrobia demokrati vo výbore dôkladnému výsluchu. Eskalácia protiimigračných zásahov zo začiatku roka v Minneapolise vyvolala strety federálnych agentov a miestnych obyvateľov, ktorí sa postavili proti rozsiahlym raziám namiereným proti nelegálnym prisťahovalcom. Počas nich však agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
Vysokopostavení predstavitelia označili Goodovú a Prettiho za „teroristov“ a agresorov. Videá z incidentov a výpovede priamych svedkov tieto tvrdenia vyvracajú.
Vypovedať bude zastupujúci riaditeľ Úradu pre imigráciu a colnú správu USA (ICE) Todd Lyons, komisár Úradu pre colnú a hraničnú ochranu USA (CBP) Rodney Scott a riaditeľ Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS) Joe Edlow.
Demokrati v Kongrese tvrdia, že ICE musí prejsť reformou. Požadujú, aby agenti nemali na tvárach masky, mali telové kamery a zameriavali sa na stíhanie zločincov. Kontrolu nad operáciami v Minnesote pre kritiku agresívneho postupu federálnych agentov prevzal od kontroverzného Grega Bovina splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Oznámil, že agenti pod jeho velením budú postupovať cielenejšie.