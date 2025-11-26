Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

Na fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, hasiči hasia požiar po ruskom útoku v v Charkovskej oblasti na Ukrajine v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Americký mierový plán pre Ukrajinu bol predstavený minulý týždeň, avšak po rokovaniach medzi americkou a ukrajinskou delegáciou v Ženeve prešiel rozsiahlymi úpravami.

Bratislava/Brusel 26. novembra (TASR) - Slovensko podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu. Na stredajšom online rokovaní predstaviteľov členských štátov EÚ, ktorí privítali úsilie vlády USA o ukončenie vojny, to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.

„V tejto chvíli je kľúčové, aby sme spoločne ako Únia podporili snahy americkej administratívy Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a aktívne sa zapojili do prípravy a priebehu rokovaní. O budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodnúť bez Ukrajiny,“ zdôraznil Eštok, ktorého zastupovaním na neformálnej videokonferencii o mierovom pláne poveril šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Eštok zároveň vyzdvihol zásadný význam dialógu, ktorý vláda SR dlhodobo presadzuje ako cestu k dosiahnutiu mieru, uviedlo MZVEZ SR. Informoval aj o pokračujúcej humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine najmä v oblasti energetiky a ktorá pomáha prekonať obyvateľom východného suseda SR zložité zimné obdobie.

Stredajšie mimoriadne rokovanie zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Členské štáty na ňom jednomyseľne podporili úsilie administratívy USA ukončiť vojnu na Ukrajine a zároveň vyjadrili pripravenosť Únie zohrávať v tomto procese aktívnu a konštruktívnu úlohu. V diskusii hovorili aj o konkrétnych možnostiach jeho podpory, doplnil komunikačný odbor MZVEZ SR.

Ukrajina v utorok súhlasila s hlavnými bodmi plánu. Kľúčové otázky týkajúce sa územných ústupkov by však mali prediskutovať prezidenti Trump a Volodymyr Zelenskyj. V Moskve bude o zostávajúcich rozdieloch v mierovom pláne budúci týždeň rokovať Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff.
