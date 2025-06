Zástupcovia médií vyzvali Izrael, aby vpustil novinárov do Gazy

New York 5. júna (TASR) - Viac ako 130 médií a organizácií presadzujúcich slobodu tlače vo štvrtok vyzvalo Izrael, aby okamžite povolil zahraničným novinárom vstúpiť do Pásma Gazy a chránil miestnych reportérov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Izrael zakazuje zahraničným spravodajcom vstúpiť do Pásma Gazy od 7. októbra 2023, keď v dôsledku útoku na južný Izrael vypukla vojna proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.



V otvorenom liste organizácie Výbor na ochranu novinárov a Reportéri bez hraníc označili postoj Izraela za „situáciu, ktorá nemá v modernej vojne obdobu“. List podpísali predstavitelia 136 médií a novinárskych združení z celého sveta vrátane agentúr AFP, AP, televízie France 24, denníka Financial Times alebo izraelského denníka Haarec.



Podpísaní v liste upozorňujú, že lokálni novinári v Pásme Gazy čelia viacerým problémom. „Miestni novinári, ktorí majú najlepšie predpoklady na to, aby hovorili pravdu, sú vystavení vysídľovaniu a hladu,“ uvádza sa v liste. "Izraelská armáda doteraz zabila takmer 200 novinárov. Mnohí ďalší boli zranení a sú v neustálom ohrození života za to, že vykonávajú svoju prácu: podávajú svedectvo,“ tvrdia médiá, podľa ktorých ide o priamy útok na slobodu tlače.



Nevyhnutné je podľa nich tiež to, aby Izrael otvoril hranice Gazy pre medzinárodných novinárov, umožnil im slobodne informovať a aby Izrael dodržiaval svoje medzinárodné záväzky v súvislosti s ochranou novinárov a civilistov.