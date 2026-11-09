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Zástupcovia v Poľsku chcú urýchliť dokončenie Domu slovenskej kultúry
Poradca predsedu Sejmu pre národnostné a etnické menšiny Ryszard Galla zdôraznil, že členovia komisie by mali v tejto veci konať koordinovane.
Autor TASR
Varšava 9. novembra (TASR) - Členovia menšinovej časti Spoločnej komisie vlády a národnostných a etnických menšín v Poľsku chcú spoločne iniciovať dialóg s príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť čo najskoršie sprevádzkovanie Domu slovenskej kultúry v Jablonke na poľskej Orave. Varšavského spravodajcu TASR o tom informoval Spolok Slovákov v Poľsku.
Poradca predsedu Sejmu pre národnostné a etnické menšiny Ryszard Galla zdôraznil, že členovia komisie by mali v tejto veci konať koordinovane. „Som presvedčený, že ako menšinová časť komisie by sme mali v tejto otázke postupovať koordinovane, iniciovať dialóg s príslušnými predstaviteľmi a vyvinúť spoločné úsilie s cieľom dosiahnuť prijatie konkrétnych opatrení, ktoré povedú k čo najrýchlejšiemu dokončeniu (Domu slovenskej kultúry, pozn. TASR),“ povedal.
Predseda menšinovej časti v komisii Grzegorz Kuprianowicz zdôraznil, že je potrebné nájsť pozitívne riešenie problémov a kontroverzií súvisiacich s investíciou tak, aby slúžila svojmu cieľu. Vyzdvihol tiež rozsah infraštruktúry, ktorou slovenská menšina disponuje. „Svedčí to o veľkom odhodlaní a úsilí slovenskej komunity, ktorej sa podarilo vytvoriť takéto materiálne a infraštruktúrne zázemie pre aktivity zamerané na zachovanie vlastnej identity,“ dodal.
Súčasťou výjazdového zasadnutia komisie v Malopoľsku boli aj stretnutia so zástupcami národnostných a etnických menšín v regióne, ako aj návštevy zariadení Spolku Slovákov v Poľsku.
Spoločná komisia vlády a národnostných a etnických menšín je oficiálny poradný a konzultačný orgán poľskej vlády, ktorý predstavuje oficiálne fórum pre dialóg medzi poľským štátom a zástupcami menšín. Skladá sa z dvoch častí - vládnej a menšinovej.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poradca predsedu Sejmu pre národnostné a etnické menšiny Ryszard Galla zdôraznil, že členovia komisie by mali v tejto veci konať koordinovane. „Som presvedčený, že ako menšinová časť komisie by sme mali v tejto otázke postupovať koordinovane, iniciovať dialóg s príslušnými predstaviteľmi a vyvinúť spoločné úsilie s cieľom dosiahnuť prijatie konkrétnych opatrení, ktoré povedú k čo najrýchlejšiemu dokončeniu (Domu slovenskej kultúry, pozn. TASR),“ povedal.
Predseda menšinovej časti v komisii Grzegorz Kuprianowicz zdôraznil, že je potrebné nájsť pozitívne riešenie problémov a kontroverzií súvisiacich s investíciou tak, aby slúžila svojmu cieľu. Vyzdvihol tiež rozsah infraštruktúry, ktorou slovenská menšina disponuje. „Svedčí to o veľkom odhodlaní a úsilí slovenskej komunity, ktorej sa podarilo vytvoriť takéto materiálne a infraštruktúrne zázemie pre aktivity zamerané na zachovanie vlastnej identity,“ dodal.
Súčasťou výjazdového zasadnutia komisie v Malopoľsku boli aj stretnutia so zástupcami národnostných a etnických menšín v regióne, ako aj návštevy zariadení Spolku Slovákov v Poľsku.
Spoločná komisia vlády a národnostných a etnických menšín je oficiálny poradný a konzultačný orgán poľskej vlády, ktorý predstavuje oficiálne fórum pre dialóg medzi poľským štátom a zástupcami menšín. Skladá sa z dvoch častí - vládnej a menšinovej.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)