Zástupcovia Weimarského trojuholníka navštívili Ukrajinu a Moldavsko

Kyjev/Kišiňov 21. júna (TASR) - Poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka, štátna tajomníčka nemeckého ministerstva zahraničných vecí Anna Lührmannová a francúzsky veľvyslanec Gaël Veyssiere navštívili Kyjev, Odesu a Kišiňov. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry PAP.



Zástupcovia trojice krajín prišli vo štvrtok do Odesy v rámci aktivít tzv. Weimarského trojuholníka. Pozvanie dostali od podpredsedníčky ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľhy Stefanišynovej.



Szlapka a Lührmannová vo vyhlásení uviedli, že si uvedomujú "kľúčový význam Odesy nielen pre ukrajinskú ekonomiku, ale aj pre potravinovú bezpečnosť celého sveta vrátane krajín severnej Afriky a Blízkeho východu". Zároveň dodali, že "Odesa by mala byť najdôležitejším obilným uzlom Ukrajiny", a preto sa budú aj naďalej snažiť presviedčať svojich partnerov o potrebe podpory tohto mesta.



Poľský minister ešte v stredu v Kyjeve zdôraznil, že členstvo Ukrajiny v EÚ by bolo pre Poľsko prínosom, a to najmä v oblasti bezpečnosti a hospodárskeho rozvoja. Zároveň však dodal, že viesť prístupové rozhovory by bolo do istej miery náročné pre rozdielnosť záujmov v ekonomickej oblasti.



V piatok delegácia navštívila moldavské hlavné mesto Kišiňov, kde sa stretla aj s prezidentkou krajiny Maiou Sanduovou a podpredsedníčkou vlády pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovou. Hlavnou témou stretnutia boli prístupové rokovania Moldavska s EÚ, ako aj regionálna bezpečnosť.