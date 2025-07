Zástupcu riaditeľa TASS Gusmana prepustili

Moskva 25. júla (TASR) - Prvý námestník generálneho riaditeľa ruskej štátnej agentúry TASS Michail Gusman dostal v piatok výpoveď bez udania dôvodu. Udialo sa tak krátko po tom, čo sa zúčastnil na podujatí organizovanom prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom. Vzťahy medzi oboma štátmi sa v uplynulom období výrazne zhoršili, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Gusman mal v TASS na starosti sekciu medzinárodných vzťahov, viedol rozhovory so svetovými lídrami vo vlastnej relácii a moderoval aj júnové stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina so zástupcami zahraničných tlačových agentúr.



Tento mesiac Gusman vyvolal rozruch medzi ruskými blogermi, ktorí podporujú vojnu na Ukrajine, keď sa spolu s ukrajinskými novinármi zúčastnil na mediálnom podujatí v meste Šuša v Náhornom Karabachu, regióne, ktorý Azerbajdžan v roku 2023 dobyl späť od arménskych separatistov.



Na fóre Gusman ocenil Azerbajdžan za udržiavanie vzťahov so širokou škálou krajín. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev zároveň na podujatí jednému ukrajinskému novinárovi povedal, že Ukrajinci by nikdy nemali akceptovať okupáciu.



Odvolanie Gusmana bolo oznámené v krátkom vyhlásení na webovej stránke ruskej vlády, v ktorom sa neuvádza dôvod. Niektoré ruské médiá tento krok privítali a Gusmana, ktorý sa narodil v Azerbajdžane sovietskemu námornému lekárovi, označili za azerbajdžanského špióna.



Vzťahy medzi Baku a Moskvou sa zhoršili, odkedy Azerbajdžan obvinil Rusko zo zostrelenia civilného lietadla protilietadlovou raketou v decembri minulého roka. Pri incidente zahynulo 38 ľudí. Ruský prezident Vladimir Putin sa za nešťastie ospravedlnil, vinu však priznať odmietol.



Napätie medzi krajinami eskalovalo ďalej koncom júna, keď podľa azerbajdžanského ministerstva zahraničných vecí ruské orgány vtrhli do domov Azerbajdžancov v priemyselnom meste Jekaterinburg. Ministerstvo uviedlo, že boli zabití dvaja azerbajdžanskí občania, niekoľko ďalších bolo vážne zranených a deväť zadržaných.