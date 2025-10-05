< sekcia Zahraničie
Zastupiteľské úrady v zahraničí zaznamenali rekordnú účasť voličov
Vzhľadom na časové posuny sa hlasovanie v zahraničí uskutočňovalo od štvrtka do soboty.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR zaznamenali zastupiteľské úrady v zahraničí rekordnú účasť českých voličov. Na 108 veľvyslanectvách a generálnych konzulátoch po celom svete bolo odovzdaných 27.945 platných hlasov. V Bratislave svoj hlas odovzdalo 1104 ľudí. Tento rok mohli českí občania prvýkrát hlasovať korešpondenčne, čo využilo 8978 ľudí. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy Ministerstva zahraničných vecí ČR.
Vzhľadom na časové posuny sa hlasovanie v zahraničí uskutočňovalo od štvrtka do soboty. Ako prví hlasovali Česi v krajinách Južnej Ameriky – v mestách Brazília, Santiago, Sao Paulo a Buenos Aires. V americkom Los Angeles sa pri otvorení volieb niesla česká hymna hraná na husle, do Bruselu prišiel volič na bicykli až z českého Kolína a v Moldavsku hlasovala futsalová reprezentácia.
Z hlavných miest bolo najviac hlasov odovzdaných v Londýne, celkovo 2064. V britskej metropole bol enormný záujem o hlasovanie, čo spolu s dlhými radmi výrazne predĺžilo sčítanie hlasov, uviedlo české ministerstvo. V celom Nemecku na štyroch úradoch hlasovalo 3009 občanov, vo švajčiarskom Berne 1424 a v belgickom Bruseli len o jedného menej.
Zo zahraničia dostala najviac hlasov koalícia SPOLU (39,26 percenta). Druhé miesto obsadili Piráti s 28,24 percentami a tretie Starostovia a nezávislí (STAN) s 21,48 percentami. Volebná účasť dosiahla takmer 80 percent zaregistrovaných voličov.
„Záujem o voľby v zahraničí bol vysoký... Zamestnanci zastupiteľských úradov tiež zvládli riadne spracovať hlasy doručené poštou, a bez problémov si tak poradili s novým nástrojom korešpondenčnej voľby,“ uviedol riaditeľ konzulárneho odboru Pavel Pešek.
