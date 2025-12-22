< sekcia Zahraničie
Zastupiteľstvo nesúhlasí s výstavbou spaľovne v katastri Skalice
Obyvatelia Skalice v platnom referende, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra, odmietli plánovanú výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastri mesta.
Autor TASR
Skalica 22. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Skalica nesúhlasí s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta. Mestskí poslanci sa na tom jednomyseľne uzniesli na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva v reakcii na výsledky miestneho referenda, ktoré odmietlo výstavbu spaľovne.
Zároveň všetkých 17 prítomných poslancov schválilo aj poslanecký návrh Martina Kojša o zapracovaní zákazu výstavby zariadení na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta skalica do záväznej časti Územného plánu mesta Skalica v rámci jeho plánovaných zmien a doplnkov. Mestskí poslanci odobrili v reakcii na výsledky miestneho referenda aj zmenu uznesenia z 18. septembra 2024, ktoré sa týkalo návrhu zadávacích podkladov aktualizácie územného plánu.
Obyvatelia Skalice v platnom referende, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra, odmietli plánovanú výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastri mesta. Referendová otázka vylučuje výstavbu spaľovne pre akéhokoľvek investora na celom katastrálnom území mesta Skalica. Nevzťahuje sa teda len na aktuálny zámer Centra ekologického hospodárstva a spoločnosť GGES.
„Aj keď výsledky referenda nie sú záväzné, tak vedenie mesta aj mestské zastupiteľstvo tieto výsledky rešpektuje,“ zdôraznila na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva primátorka Skalice Oľga Luptáková. V Územnom pláne mesta Skalica tak bude podľa jej slov po prijatí zmien zapracované, že v celom katastri mesta na žiadnom pozemku nemôže žiadny investor stavať takéto zariadenie.
Spoločnosť GGES, ktorá je navrhovateľom zámeru Centra ekologického hospodárstva, vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že výsledok miestneho referenda rešpektuje. „Od začiatku sme ho podporovali ako najdemokratickejší nástroj na vyjadrenie vôle občanov,“ podčiarkol investor.
Občianske združenie Skalica je pjekné mjesto, ktoré sa angažovalo proti realizácii projektu Centra ekologického hospodárstva, považuje rešpektovanie výsledkov referenda zo strany mesta za pozitívny posun vpred. Mestských poslancov ešte pred pondelkovým rokovaním vyzvalo aj na ukotvenie zákazu spaľovne v katastrálnom území mesta Skalica v územnom pláne.
Investor na začiatku roka 2025 predložil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer s názvom Centrum ekologického hospodárstva. Malo sa rozprestierať na ploche 90.000 štvorcových metrov spolu so školiacim strediskom, triediacou linkou, kompostárňou a zariadením na energetické zhodnotenie komunálnych odpadov.
