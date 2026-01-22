< sekcia Zahraničie
Zaťa venezuelského opozičného lídra prepustili z väzenia
Tudaresa zadržali v januári 2025 muži v kapucniach, keď cestoval do školy so svojimi dvomi deťmi.
Autor TASR
Caracas 22. januára (TASR) - Venezuelské orgány prepustili z väzenia zaťa opozičného lídra Edmunda Gonzáleza Urrutiu - Rafaela Tudaresa. Vo štvrtok to na platforme X oznámila manželka prepusteného, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Tudaresa zadržali v januári 2025 muži v kapucniach, keď cestoval do školy so svojimi dvomi deťmi. Venezuelské úrady ho následne obvinili z terorizmu a odsúdili na 30 rokov väzenia.
„Po 380 dňoch nespravodlivého a svojvoľného zadržania a viac ako roku utrpenia v neľudských podmienkach sa môj manžel Rafael Tudares po násilnom zmiznutí dnes ráno vrátil domov,“ potvrdila jeho manželka Mariana Gonzálezová de Tudaresová na X.
„Bol to viac ako rok stoického a veľmi ťažkého boja, v ktorom sme nakoniec dosiahli Rafaelovo prepustenie,“ dodala.
González Urrutia označil Tudaresov vlaňajší únos za politickú odplatu. AFP zdôrazňuje, že tento opozičný líder je považovaný za právoplatného víťaza venezuelských prezidentských volieb z roku 2024. Napriek tomu moc vlani prebral Nicolás Maduro a funkciu hlavy štátu obsadil po tretíkrát.
Americké špeciálne jednotky 3. januára vykonali vo Venezuele operáciu, počas ktorej okrem iného Madura zajali a previezli pred súd do New Yorku. Odvtedy prepustili venezuelské orgány desiatky novinárov, kritikov vlády aj aktivistov, dodáva AFP.
Tudaresa zadržali v januári 2025 muži v kapucniach, keď cestoval do školy so svojimi dvomi deťmi. Venezuelské úrady ho následne obvinili z terorizmu a odsúdili na 30 rokov väzenia.
„Po 380 dňoch nespravodlivého a svojvoľného zadržania a viac ako roku utrpenia v neľudských podmienkach sa môj manžel Rafael Tudares po násilnom zmiznutí dnes ráno vrátil domov,“ potvrdila jeho manželka Mariana Gonzálezová de Tudaresová na X.
„Bol to viac ako rok stoického a veľmi ťažkého boja, v ktorom sme nakoniec dosiahli Rafaelovo prepustenie,“ dodala.
González Urrutia označil Tudaresov vlaňajší únos za politickú odplatu. AFP zdôrazňuje, že tento opozičný líder je považovaný za právoplatného víťaza venezuelských prezidentských volieb z roku 2024. Napriek tomu moc vlani prebral Nicolás Maduro a funkciu hlavy štátu obsadil po tretíkrát.
Americké špeciálne jednotky 3. januára vykonali vo Venezuele operáciu, počas ktorej okrem iného Madura zajali a previezli pred súd do New Yorku. Odvtedy prepustili venezuelské orgány desiatky novinárov, kritikov vlády aj aktivistov, dodáva AFP.