Zatiaľ nezverejnenú nahrávku J. Lennona vydražili za takmer 50.000 eur

Na archívnej snímke z 5. januára 1970 britský hudobník John Lennon a jeho manželka Yoko Ono v Thy na severe Dánska. Foto: TASR/AP

Kodaň 29. septembra (TASR) - Doposiaľ nezverejnenú nahrávku britského hudobníka Johna Lennona z roku 1970 vydražili v utorok v Dánsku za takmer 50.000 eur, informovala agentúra AFP.Audiokazeta obsahuje 33 minút dlhú zvukovú stopu a aj jednu doteraz nevydanú skladbu s názvom "Radio Peace". Nahrávku vytvorili štyria dánski študenti, ktorí sa pre sériu nepredvídateľných udalostí a zlé počasie ocitli v miestnosti s Lennonom a jeho manželkou Yoko Ono a urobili s nimi rozhovor.Neznámy kupca dal na audiokazetu ponuku cez telefón vo výške 49.760 eur. Kupec získa okrem audiokazety aj fotografie zo stretnutia študentov so spevákom a výtlačok školských novín, v ktorých sa objavil spomínaný rozhovor.Nahrávka vznikla niekoľko mesiacov predtým, ako sa rozpadla skupina The Beatles. Študenti sa počas rozhovoru pýtali Lennona otázky súvisiace s kampaňou za mier, ktorú viedol so svojou manželkou, či aj na jeho imidž ako člena legendárneho hudobného zoskupenia.uviedol jeden zo študentov Karsten Höjen, ktorý ma teraz 68 rokov.Lennon navštívil Dánsko v decembri 1969 spolu so svojou manželkou Yoko Ono, aby mohla tráviť čas s dcérou z predchádzajúceho manželstva. Tá v tom čase žila so svojím otcom Anthonym Coxom na severe Jutského polostrova. Lennon sa v Dánsku zdržal niekoľko týždňov.John Lennon zomrel v New Yorku v roku 1980 po tom, ako ho vo vstupnom portáli obytného domu na Manhattane zastrelil fanúšik skupiny The Beatles Mark David Chapman. Za čin dostal doživotie, ktoré si doteraz odpykáva vo väzení. V poradí jedenástu žiadosť o podmienečné prepustenie mu americké úrady zamietli minulý rok.