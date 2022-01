Zatiaľ nie je nutné sprísňovať opatrenia, tvrdí britský minister Javid

Londýn 4. januára (TASR) - Britský minister zdravotníctva Sajid Javid v utorok uviedol, že v "aktuálnych dátach nie je nič, čo by naznačovalo, že vláda potrebuje sprísniť opatrenia". Zároveň však dodal, že v súvislosti s rastúcim počtom prípadov variantu omikron "je ešte príliš skoro na to vedieť, ako sa nemocnice s novým variantom vysporiadajú". Informovala o tom agentúra Reuters.



Sajid Javid po návšteve očkovacieho centra na juhu Londýna novinárom povedal, že nemocnice zažívajú "neuveriteľne náročné obdobie", pretože počet prípadov variantu omikron "prudko vzrástol" aj medzi staršími ľuďmi. Viaceré nemocničné zariadenia navyše hlásia nedostatok pracovníkov.



"Miera infekcie je veľmi, veľmi vysoká. V tomto momente však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sme sa mali vzdať plánu B," vyhlásil Javid.



Minister na záver brífingu zdôraznil, že krajina aktuálnu vlnu pandémie prekoná len pomocou očkovania posilňujúcimi tretími dávkami.