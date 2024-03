Zatkli 9 ľudí pre podozrenia z kontaktov na útočníkov v Rusku

Moskva 29. marca (TASR) — Štátna bezpečnostná služba Tadžikistanu zadržala deväť ľudí pre podozrenia, že mali kontakty s páchateľmi útoku na koncertnú sálu na predmestí Moskvy. Pri útoku a následnom požiari zahynulo 143 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Deväť obyvateľov okresu Vachdat bolo zadržaných pre kontakt s osobami, ktoré spáchali teroristický útok na Crocus City Hall 22. marca," uviedla v piatok ruská štátna agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na informácie tadžických špeciálnych služieb. Nemenovaný zdroj uviedol, že do operácie sa zapojili aj ruské bezpečnostné sily. Podľa RIA Novosti mali podozriví prepojenie na radikálnu organizáciu Islamský štát.



Ruský vyšetrovací výbor vo štvrtok oznámil, že zadržal ďalšieho podozrivého v súvislosti s útokom na Crocus City Hall, ktorý sa mal podieľať na jeho financovaní. Bližšie podrobnosti o jeho totožnosti ani o údajných činoch neuviedol.



Ruskí predstavitelia predtým uviedli, že bolo zatknutých 11 podozrivých vrátane štyroch útočníkov. Podozrivých z útoku moskovský súd v nedeľu poslal do väzby na základe obvinení z terorizmu. Bolo na nich vidno následky krutého bitia a jeden z nich bol počas pojednávania prakticky v bezvedomí.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila frakcia Islamského štátu. Ruskí predstavitelia, vrátane prezidenta Vladimira Putina, však bez akýchkoľvek dôkazov vytrvalo tvrdia, že na útoku sa podieľali Ukrajina a Západ.



Ukrajina to popiera a jej predstavitelia tvrdia, že Moskva presadzuje toto obvinenie ako zámienku na zintenzívnenie bojov na Ukrajine.