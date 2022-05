V Honkongu zatkli 90-ročného kardinála za porušenie nového zákona

Hongkong 12. mája (TASR) - Za porušenie nového zákona o národnej bezpečnosti zatkli v stredu v Honkongu 90-ročného kardinála Josepha Zena a ďalších bojovníkov za demokraciu.



Zatknutie si vyslúžilo kritiku zo strany Západu, Čína ju však odmieta a tvrdí, že zadržaní aktivisti konšpirovali so zahraničnými mocnosťami. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie pekinského úradu ministerstva zahraničných vecí v Hongkongu.



"Tieto osoby sú podozrivé z konšpirovania a uzatvárania tajných dohôd so zahraničnými mocnosťami s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť. Ide o veľmi závažný čin," uvádza sa vo vyhlásení úradu.



Okrem kardinála Zena zatkli v stredu aj ďalších aktivistov – speváčku populárnej hudby Denise Ho, bývalú advokátku Margaret Ng a akademika Hui Po-keunga.



Zadržali ich v súvislosti so zapojením sa do už zrušenej organizácie, ktorá pomáhala s platením za právne a zdravotné výdavky osobám zatknutým počas protestov za demokraciu pred tromi rokmi.



Všetci štyria aktivisti sa v priebehu stredy dostali z väzenia na kauciu.



Od zavedenia nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Čína zaviedla, aby zastavila demonštrácie, sa do väzenia dostalo už viac ako 180 Hongkongčanov. V takýchto prípadoch štandardne neexistuje možnosť zaplatiť kauciu, pričom obvinení môžu dostať až doživotný trest.



Vlna zatýkaní v Hongkongu vyvolala kritiku zo strany Západu, ktorý sa podľa AFP obáva, že sa Čína snaží oslabiť práva a slobody, ktoré kedysi Hongkongu garantovala.



Podľa organizácie Human Rights Watch dosiahol Hongkong "šokujúce nové dno". Znepokojenie vyjadrili aj Vatikán a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.





Pozn. redakcie TASR: Hui Po-keung = v slovenskom prepise z čínštiny: Sü Pao-čchiang