< sekcia Zahraničie
Zatkli bývalého dozorcu v tajnej väznici Izoľacija v Donecku
Keď bol jeho prípad postúpený súdu na Ukrajine, utiekol do Francúzska, kde žije od roku 2021 a pokúšal sa získať štatút utečenca.
Autor TASR
Paríž 9. Mája (TASR) - Vo Francúzsku bol zatknutý ukrajinský občan podozrivý z účasti na mučení väzňov v tajnej väznici Izoľacija v Donecku. Oznámil to ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko, píše TASR podľa ruského denníka Novaja Gazeta.
Podľa ukrajinských vyšetrovateľov muž v rokoch 2017–2019 dobrovoľne spolupracoval s ministerstvom štátnej bezpečnosti proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Bývalí väzni ho označili za asistenta vedenia väznice, kde sa podieľal na vynucovaní priznaní, používal násilie, mučenie, ponižovanie a psychologický nátlak. Ukrajinské úrady tvrdia, že bolo identifikovaných najmenej deväť jeho obetí.
Keď bol jeho prípad postúpený súdu na Ukrajine, utiekol do Francúzska, kde žije od roku 2021 a pokúšal sa získať štatút utečenca. Vďaka spolupráci medzi Francúzskom a Ukrajinou a aktivite mimovládnej organizácie Truth Hounds ho zadržali a obvinili z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
Izoľacija je bývalá továreň na izolačné materiály v Donecku na ulici Svitloho Šľachu, v ktorej neskôr vzniklo centrum súčasného umenia. V roku 2014 ju obsadili ozbrojené sily DĽR. Následne bola využívaná ako ich základňa, sklad a miesto nelegálneho väznenia.
Podľa OSN tam bol zadržiavaný ukrajinský vojenský personál, osoby podozrivé z väzieb na SBU a zo špionáže. Správa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o situácii na východe Ukrajiny v rokoch 2014 až 2021 popisuje prípady mučenia, bitiek, fingovaných popráv, sexuálneho násilia a nútenej práce.
Podľa ukrajinských vyšetrovateľov muž v rokoch 2017–2019 dobrovoľne spolupracoval s ministerstvom štátnej bezpečnosti proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Bývalí väzni ho označili za asistenta vedenia väznice, kde sa podieľal na vynucovaní priznaní, používal násilie, mučenie, ponižovanie a psychologický nátlak. Ukrajinské úrady tvrdia, že bolo identifikovaných najmenej deväť jeho obetí.
Keď bol jeho prípad postúpený súdu na Ukrajine, utiekol do Francúzska, kde žije od roku 2021 a pokúšal sa získať štatút utečenca. Vďaka spolupráci medzi Francúzskom a Ukrajinou a aktivite mimovládnej organizácie Truth Hounds ho zadržali a obvinili z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
Izoľacija je bývalá továreň na izolačné materiály v Donecku na ulici Svitloho Šľachu, v ktorej neskôr vzniklo centrum súčasného umenia. V roku 2014 ju obsadili ozbrojené sily DĽR. Následne bola využívaná ako ich základňa, sklad a miesto nelegálneho väznenia.
Podľa OSN tam bol zadržiavaný ukrajinský vojenský personál, osoby podozrivé z väzieb na SBU a zo špionáže. Správa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o situácii na východe Ukrajiny v rokoch 2014 až 2021 popisuje prípady mučenia, bitiek, fingovaných popráv, sexuálneho násilia a nútenej práce.