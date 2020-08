Zatkli bývalého poradcu Bieleho domu S. Bannona za okradnutie darcov

New York 20. augusta (TASR) - Bývalého poradcu Bieleho domu Stevea Bannona vo štvrtok zatkli pre obvinenia, že spolu s troma ďalšími ľuďmi okradol darcov online zbierky peňazí s názvom "We Build The Wall", teda Staviame múr. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Obvinenia sa nachádzajú v obžalobe na federálnom súde v newyorskej štvrti Manhattan.



Federálna prokuratúra obvinila Bannona a troch ďalších ľudí zo "zorganizovania plánu na oklamanie státisícov darcov" v súvislosti s online zbierkou peňazí, v ktorej sa zhromaždilo vyše 25 miliónov dolárov na vybudovanie múru popri južnej hranici Spojených štátov.