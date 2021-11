Zatkli bývalú chorvátsku ministerku regionálneho rozvoja

Záhreb 10. novembra (TASR) - Chorvátska polícia v stredu zatkla bývalú ministerku regionálneho rozvoja a tri ďalšie osoby podozrivé z podvodu súvisiaceho s prideľovaním eurofondov. Správu priniesla agentúra AFP.



Celkovo štyri osoby zadržali pre podozrenie z podvodu v súvislosti s "postupmi verejného obstarávania na nákup informačného systému", uviedla Európska prokuratúra (EPPO) v tlačovom vyhlásení. K údajným trestným činom došlo na chorvátskom ministerstve regionálneho rozvoja, ako aj v agentúre, ktorá má na starosti eurofondy. Európska prokuratúra uviedla, že spolu s chorvátskou protikorupčnou políciou vykonáva ďalšie postupy súvisiace so zhromažďovaním dôkazov.



Chorvátska štátna tlačová agentúra HINA informovala, že zatknutia súvisia s projektom vývoja softvéru v hodnote približne dvoch miliónov eur, ktorý tamojšie ministerstvo regionálneho rozvoja v roku 2018 pridelilo miestnej spoločnosti.



Miestne médiá uviedli, že medzi zatknutými je Gabrijela Žalacová, ktorá viedla ministerstvo od roku 2016 do polovice roka 2019. Spolu s ňou skončil v putách aj Tomislav Petrič, súčasný šéf chorvátskej centrálnej finančnej agentúry SAFU.



Žalacová je členkou vládnucej konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ). Od roku 2016 do polovice roku 2019 pôsobila vo vláde premiéra Andreja Plenkoviča, potom ju však odvolali v rámci rozsiahlych zmien vo vládnom kabinete.



Plenkovič uviedol, že zatknutie Žalacovej ho prekvapilo, a zdôraznil, že "nezávislé orgány si robia svoju prácu".



AFP pripomenula, že boj proti korupcii bol kľúčovou podmienkou pre Chorvátsko v rámci vstupu do Európskej únie v roku 2013.



Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu začala svoju činnosť v júni so zameraním na riešenie podozrení z podvodov týkajúcich sa okrem iného prideľovania eurofondov.