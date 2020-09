Zatkli ďalšieho muža podozrivého z účasti na hromadnom znásilnení

Islamabad 14. septembra (TASR) - Pakistanská polícia v pondelok zatkla muža podozrivého v prípade hromadného znásilnenia ženy na diaľnici v Pakistane. Muž sa k činu priznal, informovala o tom agentúra AFP.



"Jeho DNA súhlasilo (so vzorkami z miesta činu) a k zločinu sa priznal," napísal na Twitteri šéf vlády pakistanskej provincie Pandžáb Usmán Buzdár. Miestna polícia zatknutie potvrdila a dodala, že pátranie po druhom páchateľovi pokračuje.



Polícia v nedeľu zadržala iného podozrivého, ktorý však účasť na zločine odmietol.



Podľa polície žena v stredu (9. septembra) zastavila auto na kraji cesty, pretože mu došli pohonné látky. Zadržaný Šafkat Alí a druhý komplic, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa, potom rozbili okno zamknutého auta, v dôsledku čoho žena zavolala diaľničnú políciu. Muži potom podľa polície ženu vytiahli z auta a znásilnili ju pred očami jej detí. Žene údajne taktiež ukradli peniaze a šperky.



Novodosadený šéf policajného zboru mesta Láhaur Umar Šejch čelí kritike za výrok, v ktorom zjavne hodil vinu na obeť. Žena podľa neho cestovala sama po polnoci so svojimi deťmi bez toho, aby sa uistila, že jej auto má dostatok pohonnej látky. Šejch sa podľa AFP v pondelok ospravedlnil.



Odborník na právo Usáma Malik pre AFP uviedol, že miera odsúdenia mužov za znásilnenie v krajine sa pohybuje len okolo dvoch percent.



"Môže to byť ešte menej v prípade znásilnenia neplnoletej osoby. To je jeden z dôvodov, prečo znásilnenie hlásia úradom len zriedka," uviedol Malik.



Za ďalšie dôvody považuje Malik spoločenskú stigmu v súvislosti so sexuálnymi trestnými činmi a "nehorázne mizogýnny postoj" mnohých policajtov.



V ostatných dňoch sa v Pakistane spustila vlna protestov za nastolenie spravodlivosti. Podľa denníka The New York Times k nim okrem tohto násilného činu viedlo aj znásilnenie a podpálenie päťročného dievčaťa, ku ktorému došlo začiatkom septembra v južnom Pakistane. Niektorí z protestujúcich sa dožadovali verejného obesenia násilníkov.