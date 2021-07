Zatkli ďalšieho vedúceho pracovníka zrušeného denníka Apple Daily

Hongkong 21. júla (TASR) - Hongkonská polícia zatkla v stredu bývalého hlavného editora už zrušeného prodemokratického denníka Apple Daily. S odvolaním sa na tamojšie médiá o tom informovali agentúry AFP a Reuters.



Hongkonská polícia potvrdila, že zatkla 51-ročného muža pre podozrenie zo "spriahnutia so zahraničnými mocnosťami" s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť. Podľa zdroja agentúry AFP je zadržaným Lin Min-cchung. Spoločnosť Next Digital, ktorej denník patrí, túto správu bezprostredne nepotvrdila, píše Reuters.



Od policajnej razie v redakcii denníka Apple Daily pred vyše mesiacom a následného núteného ukončenia jeho činnosti bolo na základe kontroverzného čínskeho zákona o národnej bezpečnosti zadržaných viacero jeho zamestnancov. Ako uvádza AFP, Lin Min-cchung je v poradí deviatym zadržaným zamestnancom tohto média. Noviny po 26 rokoch existencie vyšli v tlačenej podobe naposledy 24. júna. Na toto posledné vydanie dohliadal práve Lin Min-cchung.



Denník Apple Daily bol tŕňom v oku čínskej vlády vďaka svojej neskrývanej podpore prodemokratického hnutia v Hongkongu a ostrej kritike čínskych politikov. Jeho majiteľ Jimmy Lai (Li Č'-jing) je vo väzení a ako jeden z prvých bol vlani obvinený na základe nového zákona o národnej bezpečnosti.



Zákon o národnej bezpečnosti trestá aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným tresty odňatia slobody od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.