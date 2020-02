Zatkli družku ruského umelca, ktorý zverejnil kompromitujúce video

Paríž 16. februára (TASR) - Francúzska polícia zatkla partnerku ruského konceptuálneho umelca a aktivistu Piotra Pavlenského, ktorý zverejnením kompromitujúceho videa so sexuálnym podtónom spôsobil odstúpenie kandidáta vládnej strany na post primátora Paríža v marcových voľbách. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na parížsku prokuratúru.



Pavlenského partnerku zatkla polícia v sobotu večer v súvislosti s obvineniami z narušenia súkromia a zverejňovania fotografií a videí so sexuálnym podtextom bez súhlasu dotknutej osoby.



Tento týždeň Pavlenskij zverejnil video a fotografie intímnej povahy, ktoré - ako tvrdí - zobrazujú odstúpivšieho kandidáta na primátora Paríža Benjamina Griveauxa. Pavlenskij vyhlásil, že Griveaux poslal tieto fotografie a videá neznámej mladej žene. V korešpondencii s ňou okrem iného vykreslil paralelu medzi rodinou a väzením.



Umelcova priateľka, ktorej meno vyšetrovatelia nezverejnili, je podozrivá z prijatia tohto videa.



Griveaux, kandidát francúzskej vládnej strany Republika v pohybe (LREM), sa v dôsledku kompromitujúceho videa v piatok stiahol z marcových volieb parížskeho primátora.



Pavlenskij je známy ako vykonávateľ celého radu škandalóznych akcií, keď si napríklad zašil ústa na podporu ruskej punkovej skupiny Pussy Riot, inokedy sa zasa nahý omotal ostnatým drôtom. V novembri 2013 si klincom prerazil miešok a spojil ho s dlažbou na Červenom námestí v Moskve, čím chcel protestovať proti ľahostajnosti ruskej spoločnosti voči spoločenským problémom.



V decembri 2016 aj s manželkou a dvoma deťmi emigroval z Ruska do Francúzska, kde mu v máji 2017 udelili politický azyl.