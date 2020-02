Zatkli dvoch mužov v súvislosti s nálezom tiel Vietnamcov v Essexe

Londýn 11. februára (TASR) - Polícia v britskom grófstve Essex oznámila v utorok zadržanie ďalších dvoch mužov v spojitosti so smrťou 39 Vietnamcov, ktorých bezvládne telá objavili koncom októbra 2019 v návese kamióna. Informovala o tom polícia vo vyhlásení na svojej webovej stránke.



Muža vo veku 22 rokov zatkli uplynulú nedeľu 9. februára v Severnom Írsku na základe podozrení zo zabitia a napomáhania ilegálnej migrácii. Následne ho umiestnili do väzby.



Nemecké orgány v spojitosti s vyšetrovaním tohto prípadu zatkli ešte 29. januára na frankfurtskom letisku 43-ročného muža menom Gheorghe Nica, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Nica sa 8. februára postavil pred súd v meste Chelmsford v grófstve Essex a 16. marca je naplánované pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey. Zadržaný takisto čelí obvineniam zo zabitia a napomáhania ilegálnej migrácii.



Eamonn Harrison, ďalší muž obvinený v súvislosti s nálezom mŕtvych migrantov v kamióne, čaká na vydanie z Írska do Británie na základe európskeho zatykača. Je obvinený z pašovania ľudí, napomáhania ilegálnej migrácii a zabitia.



Britská polícia objavila 23. októbra 2019 v priemyselnom parku v Essexe zaparkovaný náves kamióna a v ňom 39 tiel migrantov. Polícia neskôr potvrdila, že išlo o Vietnamcov, a uviedla aj ich mená.



Vodič kamióna, 25-ročný Maurice Robinson, sa v novembri 2019 priznal k spolčovaniu sa s cieľom napomáhať ilegálnej migrácii. Robinson, ktorý bol údajne členom celosvetového gangu pašerákov ľudí, čelí aj obvineniam zo zabitia.



Polícia pokračuje vo vyšetrovaní prípadu a podľa svojich utorkových vyjadrení očakáva výsledky pitvy. Za príčinu smrti zatiaľ určili kombináciu nedostatku kyslíka v orgánoch (hypoxia) a prehriatia organizmu v stiesnenom priestore.