Zatkli exšéfa čínskeho bankového konglomerátu Everbright Group

Peking 15. januára (TASR) — Bývalého riaditeľa štátneho bankového konglomerátu China Everbright Group zatkli pre podozrenie z korupcie a úplatkárstva. Oznámila to v pondelok prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Príslušný úrad podľa vyhlásenia prokuratúry "ukončil vyšetrovanie prípadu Tchang Šuang-ninga, bývalého tajomníka komunistickej strany a exriaditeľa China Everbright Group, podozrivého z korupcie a úplatkárstva, a postúpil ho prokuratúre na preskúmanie".



Dozorný orgán komunistickej strany pre korupciu začiatkom januára uviedol, že Tchang Šuang-ninga vylúčil z jej radov za nevhodné správanie. Okrem iného sa ho mal dopustiť tým, že do Číny priniesol zakázané knihy s politickou tematikou a prijal nepovolené dary vrátane "kaligrafií a obrazov známych umelcov".



Šesťdesiatdeväťročný Tang viedol China Everbright Group od roku 2007. V roku 2017 odišiel do dôchodku.



Jeho zatknutie prichádza v čase, keď je čínsky finančný sektor čoraz viac v hľadáčiku rozsiahlej protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga. Vyšetrované osoby sú zvyčajne aj odsúdené, poznamenáva AFP.



Vlani v decembri bol bývalý popredný predstaviteľ čínskej centrálnej banky Sun Kuo-feng odsúdený na viac ako 16 rokov väzenia za poskytnutie informácií za úplatky v celkovej výške 21 miliónov jüanov (približne 2,7 milióna eur).



V novembri odsúdili Sun Te-šuna, bývalého prezidenta štátnej China CITIC Bank, na doživotie za nezákonné získanie majetku v hodnote v prepočte viac takmer 120 miliónov eur.



V novembri komunistická strana oznámila, že Čang Chung-li, niekdajší viceprezident Čínskej priemyselnej a komerčnej banky (ICBC) — jednej z najväčších čínskych štátnych bánk — bol vyšetrovaný pre podozrenie z korupcie.



Li Siao-pchenga, nástupcu Tchang Šuang-ninga vo funkcii šéfa China Everbright Group, v októbri zatkli na základe obvinenia z brania úplatkov.