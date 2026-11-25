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Zatkli majiteľa televízie s úzkymi väzbami na bývalú Vučičovu vládu
Zatkli ho za údajné šírenie paniky, vyvolávanie nepokojov a marenie spravodlivosti.
Autor TASR
Belehrad 25. novembra (TASR) - Majiteľ a šéfredaktor televíznej stanice Informer, ktorá mala úzke väzby na bývalú srbskú vládu, bol v stredu zatknutý za údajné šírenie paniky, vyvolávanie nepokojov a marenie spravodlivosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Tanjug.
Stanica Informer bola kľúčovým mediálnym spojencom Srbskej pokrokovej strany (SNS) bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča. Známa bola napríklad svojimi útokmi na opozičných predstaviteľov a tirádami plnými vulgarizmov namierenými proti kritikom bývalej vlády, napísala AFP.
Občianska spoločnosť a mediálne skupiny po víťazstve Študentskej kandidátky v parlamentných voľbách vyzvali regulačný úrad, aby Informeru odobral licenciu. Poukazovali pritom na opakované porušovanie pravidiel vysielania.
„Dragan J. Vučičevič bol zadržaný pre podozrenie z vyvolávania paniky a nepokojov počas dlhšieho obdobia, ako aj z marenia spravodlivosti,“ uviedla prokuratúra v stanovisku zaslanom agentúre AFP bez uvedenia ďalších podrobností.
Vučič, v súčasnosti opozičný poslanec, v parlamente uviedol, že Vučičevič bol zatknutý „výlučne pre svoju novinársku prácu“. Poslanci Študentskej kandidátky začali v reakcii hromadne tlieskať. Vučič následne doplnil, že potlesk ukazuje, „s akými kreténmi máme do činenia“. Poslanci SNS rokovaciu miestnosť opustili.
Stanica Informer bola kľúčovým mediálnym spojencom Srbskej pokrokovej strany (SNS) bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča. Známa bola napríklad svojimi útokmi na opozičných predstaviteľov a tirádami plnými vulgarizmov namierenými proti kritikom bývalej vlády, napísala AFP.
Občianska spoločnosť a mediálne skupiny po víťazstve Študentskej kandidátky v parlamentných voľbách vyzvali regulačný úrad, aby Informeru odobral licenciu. Poukazovali pritom na opakované porušovanie pravidiel vysielania.
„Dragan J. Vučičevič bol zadržaný pre podozrenie z vyvolávania paniky a nepokojov počas dlhšieho obdobia, ako aj z marenia spravodlivosti,“ uviedla prokuratúra v stanovisku zaslanom agentúre AFP bez uvedenia ďalších podrobností.
Vučič, v súčasnosti opozičný poslanec, v parlamente uviedol, že Vučičevič bol zatknutý „výlučne pre svoju novinársku prácu“. Poslanci Študentskej kandidátky začali v reakcii hromadne tlieskať. Vučič následne doplnil, že potlesk ukazuje, „s akými kreténmi máme do činenia“. Poslanci SNS rokovaciu miestnosť opustili.