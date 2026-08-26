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Zatkli Majstra útekov: Podarilo sa mu uniknúť zo štyroch väzníc
Muž pri zatýkaní kládol odpor a niekoľko osôb, ktoré ho sprevádzali, sa mu pokúsilo pomôcť, pričom jedna z nich údajne zranila dvoch policajtov.
Autor TASR
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Madrid 26. augusta (TASR) - Španielska polícia zatkla muža, ktorému sa podarilo štyrikrát utiecť z väzenia. Naposledy unikol z väznice s najvyšším stupňom stráženia v Taliansku, kde naňho následne vydali európsky zatykač. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Muža prezývaného „Majster útekov“ zatkli v španielskom meste Tarragona. Polícia ho vystopovala v štvrti, kde sa podľa všetkého zdržiaval. Úrady jeho totožnosť nezverejnili ani neuviedli, prečo bol uväznený. Vo vyhlásení ho len označili za nebezpečného.
Policajný zásah podľa úradov sprevádzalo aj násilie. Muž pri zatýkaní kládol odpor a niekoľko osôb, ktoré ho sprevádzali, sa mu pokúsilo pomôcť, pričom jedna z nich údajne zranila dvoch policajtov.
Z väznice v Taliansku muž ušiel v decembri tohto roka tak, že prerezal mreže na okne a spustil sa dole pomocou zviazaných posteľných obliečok. Podobné úniky sa mu už predtým podarilo uskutočniť z väzníc v talianskych mestách Terni a Parma a z jednej belgickej väznice, ktorej múry dokázal preliezť vďaka ľudskej pyramíde.
„Znie to ako scéna z filmu, ale niekedy je skutočnosť zaujímavejšia než fikcia,“ uviedla španielska polícia vo vyhlásení, v ktorom opísala opakované úteky muža.
Pri zadržaní mal pri sebe falošný doklady totožnosti a dve 500-eurové bankovky, zrejme tiež falzifikáty. Sudca nariadil umiestniť ho do predbežnej väzby bez možnosti kaucie až do ukončenia konania o vydaní do Talianska.
Muža prezývaného „Majster útekov“ zatkli v španielskom meste Tarragona. Polícia ho vystopovala v štvrti, kde sa podľa všetkého zdržiaval. Úrady jeho totožnosť nezverejnili ani neuviedli, prečo bol uväznený. Vo vyhlásení ho len označili za nebezpečného.
Policajný zásah podľa úradov sprevádzalo aj násilie. Muž pri zatýkaní kládol odpor a niekoľko osôb, ktoré ho sprevádzali, sa mu pokúsilo pomôcť, pričom jedna z nich údajne zranila dvoch policajtov.
Z väznice v Taliansku muž ušiel v decembri tohto roka tak, že prerezal mreže na okne a spustil sa dole pomocou zviazaných posteľných obliečok. Podobné úniky sa mu už predtým podarilo uskutočniť z väzníc v talianskych mestách Terni a Parma a z jednej belgickej väznice, ktorej múry dokázal preliezť vďaka ľudskej pyramíde.
„Znie to ako scéna z filmu, ale niekedy je skutočnosť zaujímavejšia než fikcia,“ uviedla španielska polícia vo vyhlásení, v ktorom opísala opakované úteky muža.
Pri zadržaní mal pri sebe falošný doklady totožnosti a dve 500-eurové bankovky, zrejme tiež falzifikáty. Sudca nariadil umiestniť ho do predbežnej väzby bez možnosti kaucie až do ukončenia konania o vydaní do Talianska.