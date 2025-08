Zatkli muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

Budapešť 6. augusta (TASR) - Regionálna vyšetrovacia prokuratúra v Budapešti začala trestné stíhanie pre prípravu vraždy proti mužovi, ktorý na webovej stránke prevádzkovanej na zahraničnom serveri hľadal nájomného vraha pre atentát na maďarského premiéra. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Muž v júli zverejnil výzvu na „najlepšieho možného“ nájomného vraha. Muž sa k činu priznal, polícia ho zadržala a iniciovala na súde vzatie do vyšetrovacej väzby.



Podľa dostupných údajov sa muž zaregistroval na webovej stránke prevádzkovanej na zahraničnom serveri s cieľom nájsť niekoho, kto by bol ochotný za finančnú odmenu zabiť maďarského premiéra, informovala Ústredná vyšetrovacia prokuratúra.



Vyšetrovacia prokuratúra s pomocou Národného vyšetrovacieho úradu Pohotovostnej polície (KR NNI) a Protiteroristického centra (TEK) muža identifikovala, zatkla a vzala do väzby a následne ho vypočula ako podozrivého pre dôvodné podozrenie z trestného činu prípravy vraždy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)